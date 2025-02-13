Авианосец USS Harry Truman США столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Сообщается что никто из 5000 моряков на борту авианосца не пострадал. Про команду второго судна информации нет.

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Американский авианосец USS Harry S. Truman столкнулся с крупным торговым судном в районе Порт-Саида, Египет, в Средиземном море. Об этом сообщает ABC news.

Авианосец USS Harry S. Truman возвращался в Красное море

"Авианосец USS Harry S. Truman (CVN 75) класса "Нимиц" столкнулся с торговым судном Besiktas-M примерно в 23:46 по местному времени 12 февраля во время выполнения операций в районе Порт-Саида, Египет, в Средиземном море", — говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

Причины столкновения не называются. Только отмечается, что авианосец водоизмещением 100 000 тонн и стоимостью в 4,5 миллиарда долларов, столкнулся с торговым судном Besiktas-M водоизмещением 53 000 тонн под флагом Панамы.

Сообщений о пострадавших и затоплениях на борту авианосца, на борту которого находится экипаж из 5000 моряков, нет. Инцидент расследуется.

Американский военный корабль USS Harry S. Truman оснащен двумя ядерными реакторами и четырьмя двигательными установками, а в заявлении Шестого флота говорится, что двигательные установки корабля не пострадали и находятся в "безопасном и стабильном состоянии".

Авианосец и его ударная группа действовали в Красном море с середины декабря в рамках миссии по отражению атак боевиков-хуситов с территории Йемена на торговые суда, проходящие через этот водный путь.

Ранее на этой неделе авианосец прибыл на военно-морскую базу на Крите, что стало редкой передышкой для ударной группы, которая постоянно ведет операции, хотя темпы операций замедлились после вступления в силу в середине января соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Порт-Саид, Египет, находится на северной оконечности Суэцкого канала, где он встречается со Средиземным морем. Авианосец возвращался в Красное море. Besiktas-M только что прошел Суэцкий канал и направлялся в черноморский порт Констанца, Румыния.

Последнее известное столкновение между авианосцем и торговым судном произошло 22 июля 2004 года, когда USS John F. Kennedy (CV-67) столкнулся с небольшим кораблем в Персидском заливе во время ночных вертолетных операций.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Илон Маск, который стремится сократить расходы правительства США, вскоре может обратить внимание и на армию, а именно, на авианосцы, которые очень дорого обходятся.