Не успели обменять предыдущего: в России арестовали очередного американца за наркотики

Отмечается, что его задержали в аэропорту, когда там приземлился россиянин Александр Винник, которого поменяли на учителя из США Марка Фогеля.

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В российском аэропорту Внуково задержали очередного американца. В его багаже якобы нашли мармелад с каннабисом. Примечательно, что арест произошел сразу после того, как РФ и США договорились обменяться заключенными: в США вернулся Марк Фогель, а в России как раз приземлился Александр Винник. Об этом сообщает российское онлайн-издание "Агентство. Новости".

"В таможенной службе рассказали, что гражданин США прилетел из Стамбула. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. Сейчас он арестован", — говорится в сообщении.

Первым о задержании американца утром 14 февраля сообщил связанный с российскими силовиками пропагандистский Telegram-канал Mash. По его информации, у американца "нашли полкило марихуаны, спрятанной в мармеладных драже".

Журналисты обратили внимание, что первоначально Mash сообщил, что американца задержали, когда во Внуково 13 февраля прилетел россиянин Александр Винник, которого обменяли на американца Марка Фогеля, отбывавшего в России срок по делу о контрабанде наркотических веществ. Но затем Mash исправил сообщение, убрал упоминание Винника и добавил дату задержания американца — 7 февраля. Всего заметку о задержании американца правили шесть раз.

Гражданин США Байерс К. У., которого задержали во "Внуково" с марихуаной, отправили под стражу 10 февраля, следует из карточки дела на сайте судов Москвы, обнаруженной "Агентством".

Байерсу вменяют контрабанду наркотических средств в значительном размере. По этой статье ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, Фокус писал об Александре Виннике, которого США обменяли на американца Марка Фогеля. Винника подозревают в организации операции по отмыванию денег с использованием биткоинов, управлял BTC-e, когда-то одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Считается, что россиянин контролировал 80 000 биткоинов, украденных с Mt. Gox в 2011 году, что вызвало у Москвы сильную заинтересованность в его возвращении.