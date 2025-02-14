Не встигли обміняти попереднього: у Росії заарештували чергового американця за наркотики

Зазначається, що його затримали в аеропорту, коли там приземлився росіянин Олександр Винник, якого поміняли на вчителя зі США Марка Фогеля.

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У російському аеропорту Внуково затримали чергового американця. У його багажі нібито знайшли мармелад із канабісом. Примітно, що арешт стався одразу після того, як РФ і США домовилися обмінятися ув'язненими: у США повернувся Марк Фогель, а в Росії якраз приземлився Олександр Винник. Про це повідомляє російське онлайн-видання "Агентство. Новости".

"У митній службі розповіли, що громадянин США прилетів зі Стамбула. Щодо затриманого порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду наркотичних засобів у значному розмірі. Наразі його заарештовано", — ідеться в повідомленні.

Першим про затримання американця вранці 14 лютого повідомив пов'язаний із російськими силовиками пропагандистський Telegram-канал Mash. За його інформацією, в американця "знайшли півкіло марихуани, захованої в мармеладних драже".

Журналісти звернули увагу, що спочатку Mash повідомив, що американця затримали, коли у "Внуково" 13 лютого прилетів росіянин Олександр Винник, якого обміняли на американця Марка Фогеля, який відбував у Росії термін у справі про контрабанду наркотичних речовин. Але потім Mash виправив повідомлення, прибрав згадку Винника і додав дату затримання американця — 7 лютого. Загалом замітку про затримання американця правили шість разів.

Громадянина США Байєрс К. У., якого затримали у "Внуково" з марихуаною, відправили під варту 10 лютого, випливає з картки справи на сайті судів Москви, виявленої "Агентством".

Баєрсу закидають контрабанду наркотичних засобів у значному розмірі. За цією статтею йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Фокус писав про Олександра Винника, якого США обміняли на американця Марка Фогеля. Винника підозрюють в організації операції з відмивання грошей з використанням біткоїнів, керував BTC-e, колись однією з найбільших у світі криптовалютних бірж. Вважається, що росіянин контролював 80 000 біткоїнів, вкрадених з Mt. Gox у 2011 році, що викликало у Москви сильну зацікавленість у його поверненні.