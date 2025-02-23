В Австралии на берег выбросились сотни косаток: в чем причина природного бедствия

Спасти косаток невозможно: из-за труднодоступности местности и высокого уровня стресса у животных.

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На одном из удаленных пляжей Австралии произошел массовый выброс морских млекопитающих. Многие из них не выжили, а оставшиеся находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет ВВС.

Специалисты проанализировали ситуацию и заключили, что спасти косаток невозможно из-за труднодоступности местности и сильного стресса у животных. Ветеринарные эксперты, не имея реальных альтернатив, были вынуждены принять сложное решение, поскольку вернуть косаток в океан оказалось невозможным.

В последние годы в этом регионе регулярно происходят случаи выброса морских млекопитающих. Эти животные обладают развитой социальной структурой, путешествуют группами и нуждаются в постоянном взаимодействии. Ученые выдвигают несколько версий, объясняющих подобное поведение, включая дезориентацию из-за преследования добычи, а также навигационные ошибки, которые могут приводить к трагическим последствиям для целых сообществ.

Неблагоприятные погодные условия и сложный рельеф береговой линии значительно затрудняют спасательные операции. Несмотря на неоднократные попытки вернуть животных в море, они снова и снова выбрасывались на берег. С учетом прогнозируемых погодных условий и критического состояния выживших ветеринарные специалисты пришли к выводу, что единственным гуманным решением для прекращения их страданий является эвтаназия.

Вопрос утилизации погибших остается открытым, поскольку регион обладает особым культурным значением. Рассматриваются различные подходы, включая возможность естественного разложения туш. Власти просят жителей избегать посещения этого района из-за сложных погодных условий и ограниченного доступа.

Случаи выброса морских млекопитающих происходят регулярно, и каждое подобное событие ставит перед учеными новые вопросы о причинах и возможностях предотвращения подобных трагедий в будущем.

Ранее стало известно, что 157 китообразных выбросились на берег у северо-западной оконечности Тасмании, на пляже недалеко от реки Артур. Из-за удаленности пляжа задержала обнаружение китообразных 1 февраля, но ученые считают, что косатки были выброшены на берег в течение 24-48 часов.