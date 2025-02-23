В Австралії на берег викинулися сотні косаток: у чому причина природного лиха

Врятувати косаток неможливо: через важкодоступність місцевості та високий рівень стресу у тварин.

Related video

На одному з віддалених пляжів Австралії стався масовий викид морських ссавців. Багато з них не вижили, а ті, що залишилися, перебувають у вкрай важкому стані. Про це пише ВВС.

Фахівці проаналізували ситуацію і дійшли висновку, що врятувати косаток неможливо через важкодоступність місцевості та сильний стрес у тварин. Ветеринарні експерти, не маючи реальних альтернатив, були змушені прийняти складне рішення, оскільки повернути косаток в океан виявилося неможливим.

Останніми роками в цьому регіоні регулярно відбуваються випадки викиду морських ссавців. Ці тварини мають розвинену соціальну структуру, подорожують групами і потребують постійної взаємодії. Вчені висувають кілька версій, що пояснюють подібну поведінку, включно з дезорієнтацією через переслідування здобичі, а також навігаційними помилками, які можуть призводити до трагічних наслідків для цілих спільнот.

Несприятливі погодні умови та складний рельєф берегової лінії значно ускладнюють рятувальні операції. Незважаючи на неодноразові спроби повернути тварин у море, вони знову і знову викидалися на берег. З урахуванням прогнозованих погодних умов і критичного стану тих, хто вижив, ветеринарні фахівці дійшли висновку, що єдиним гуманним рішенням для припинення їхніх страждань є евтаназія.

Питання утилізації загиблих залишається відкритим, оскільки регіон має особливе культурне значення. Розглядаються різні підходи, включно з можливістю природного розкладання туш. Влада просить жителів уникати відвідування цього району через складні погодні умови та обмежений доступ.

Випадки викиду морських ссавців відбуваються регулярно, і кожна подібна подія ставить перед вченими нові запитання щодо причин і можливостей запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

Раніше стало відомо, що 157 китоподібних викинулися на берег біля північно-західного краю Тасманії, на пляжі недалеко від річки Артур. Через віддаленість пляжу затримала виявлення китоподібних 1 лютого, але вчені вважають, що косатки були викинуті на берег протягом 24-48 годин.