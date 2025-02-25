Польский экс-министр раскритиковал украинских уклонистов за роскошную жизнь и попал в скандал

Политик написал сообщение о роскошной жизни украинцев и прикрепил фотографию двух роскошных автомобилей марки Mercedes с украинскими номерными знаками.

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В Польше бывший министр правительства PiS Вальдемар Буда попал в скандал из-за публикации о роскошной жизни украинцев в Польше. Он заявил, что они пользуются элитными авто и обнародовал соответствующую фотографию. Впрочем, вскоре пользователи сети обвинили его во лжи. Об этом стало известно благодаря публикации в его Х (Твиттере).

"Украина должна победить. Это было бы проще, если бы миллион мужчин, которые находятся за пределами Украины и уклоняются от мобилизации, вернулись домой. Многие из них находится в Польше, ездит на лимузинах и живет в апартаментах стоимостью миллионы", — написал он.

К сообщению он прикрепил фотографию двух роскошных автомобилей марки Mercedes с украинскими номерными знаками. Авто припаркованы в подземном паркинге. Но, как выяснили журналисты, обнародованные фото были сделаны не в Польше, а в Австрии еще 13 апреля 2022 года.

Фото роскошных авто было опубликовано на сайте, посвященном редким и роскошным автомобилям, где владельцы машин размещают снимки своих транспортных средств.

К тому же, другие пользователи отметили, что такой подход — это не что иное, как часть российской дезинформации, направленной на создание недовольства в обществе.

Напомним, что 25 февраля сообщалось, что 57% поляков выступают за скорейшее заключение мира между РФ и Украиной. Фактически 6 из 10 поляков считают, что Украина должна заключить мир с Россией. А подавляющее большинство опрошенных мужчин считает, что Украина должна продолжать бороться.