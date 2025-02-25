Польський ексміністр розкритикував українських ухилянтів за розкішне життя і потрапив у скандал

Політик написав допис про розкішне життя українців і прикріпив фотографію двох розкішних автомобілів марки Mercedes із українськими номерними знаками.

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В Польщі колишній міністр уряду PiS Вальдемар Буда потрапив у скандал через публікацію про розкішне життя українців в Польщі. Він заявив, що вони користуються елітними авто і оприлюднив відповідну світлину. Втім, незабаром користувачі мережі звинуватили його у брехні. Про це стало відомо завдяки публікації у його Х (Твіттері).

"Україна має перемогти. Це було б простіше, якби мільйон чоловіків, які перебувають за межами України та ухиляються від мобілізації, повернулися додому. Багато хто з них перебуває в Польщі, їздить на лімузинах і живе в апартаментах вартістю мільйони", — написав він.

До допису він прикріпив фотографію двох розкішних автомобілів марки Mercedes із українськими номерними знаками. Авто припарковані у підземному паркінгу. Але, як з'ясували журналісти, оприлюднені фото були зроблені не в Польщі, а в Австрії ще 13 квітня 2022 року.

Фото розкішних авто було опубліковано на сайті, присвяченому рідкісним та розкішним автомобілям, де власники машин розміщують знімки своїх транспортних засобів.

До того ж, інші користувачі зазначили, що такий підхід — це не що інше, як частина російської дезінформації, спрямованої на створення невдоволення в суспільстві.

Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося, що 57% поляків виступають за швидке укладення миру між РФ та Україною. Фактично 6 із 10 поляків вважають, що Україна має укласти мир із Росією. А переважна більшість опитаних чоловіків вважає, що Україна має продовжувати боротися.