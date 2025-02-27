Конгрессмен Жасмин Крокет эмоционально "разнесла" Трампа за дружбу с Путиным (видео)

Она призвала своих коллег-республиканцев прямо заявить, что Россия вторглась в Украину в свете недавней позиции президента Дональда Трампа относительно европейского конфликта.

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Конгрессменка, член палаты представителей Жасмин Крокет раскритиковала президента США Дональда Трампа за его попытки "дружить" с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом она заявила во время своего выступления в Конгрессе.

Она призвала своих коллег-республиканцев прямо заявить, что Россия вторглась в Украину в свете недавней позиции президента Дональда Трампа относительно европейского конфликта.

"Нам пора сказать: "Господин президент, угадайте что? Россия вторглась в Украину. Можем ли мы по крайней мере согласиться с этим? Факты имеют значение! Это буквально потенциально вводит нас в международный кризис! Возможно, мы направляемся к следующей мировой войне, потому что у нас есть президент, который хочет дружить с [президентом России Владимиром Путиным] и хочет сделать все, чтобы он чувствовал себя хорошо — включая ложь о том, кто к кому вторгся", — сказала Жасмин Крокет.

Она добавила, что в ее выступлении осталось еще время и она бы хотела спросить кого-то из коллег, может ли кто-то из них сказать, что не Россия напала на Украину, а все было наоборот.

"Есть ли здесь кто-то, кто имеет смелость сказать, что Россия вторглась в Украину?", — эмоционально сказала политик, обратившись к коллегам в зале.

Напомним, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал соглашение Дональда Трампа, предусматривающее предоставление Украине военной помощи в обмен на доступ к ценным минералам