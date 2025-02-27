"Это точно вымогательство": экс-глава Минобороны Великобритании раскритиковал Трампа из-за Украины

По словам Бена Уоллеса, передавалось в основном старое оборудование и таким образом страны Запада перевооружились новым. Большая часть расходов была со стороны американских компаний, производящих продукцию для Украины.

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Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал соглашение Дональда Трампа, предусматривающее предоставление Украине военной помощи в обмен на доступ к ценным минералам. Об этом сообщает Yahoo.

Уоллес отметил, что предложение, которое должен принять президент Украины Владимир Зеленский, было "полнейшим вымогательством".

В рамках сделки подразумевается, что будет создан "инвестиционный фонд" для оплаты восстановления Украины после окончания войны с Россией.

Фондом будут управлять как Украина, так и США, а Киев будет вносить 50% от продажи государственных минеральных ресурсов.

Трамп утверждает, что США предоставили Киеву от 300 до 350 миллиардов долларов помощи с начала войны, и он хочет "вернуть эти деньги".

Однако неясно, какие гарантии безопасности Украина получает от Америки в рамках сделки, если таковые имеются.

"Дональд Трамп хочет доказать своим избирателям, которые только что отправили его в Белый дом, что "что-то получил взамен. Вот в чем, по-видимому, и заключается сделка по минералам. Я думаю, что это вымогательство. Это полное вымогательство. Соединенные Штаты и Европа предоставили большую часть помощи [Украине] как грант", — заявил он.

По его словам, передавалось в основном старое оборудование и таким образом страны Запада перевооружились новым. Если вы посмотрите на расходы, которые заявляет Америка, большая часть из них фактически была в Пентагоне, большая часть была со стороны американских компаний, производящих продукцию для Украины.

Напомним, что Финляндия запускает программу поддержки Украины на 660 млн евро: это будет новое оружие, а не то, что хранится на складах.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ затрофеили редкий пулемет ТКБ-521.