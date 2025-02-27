"Це точно вимагання": екс-глава Міноборони Великої Британії розкритикував Трампа через Україну

За словами Бена Воллеса, передавали здебільшого старе обладнання, і таким чином країни Заходу переозброїлися новим. Велика частина витрат була з боку американських компаній, які виробляють продукцію для України.

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Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував угоду Дональда Трампа, що передбачає надання Україні військової допомоги в обмін на доступ до цінних мінералів. Про це повідомляє Yahoo.

Воллес зазначив, що пропозиція, яку має прийняти президент України Володимир Зеленський, була "цілковитим здирництвом".

У межах угоди передбачається, що буде створено "інвестиційний фонд" для оплати відновлення України після закінчення війни з Росією.

Фондом управлятимуть як Україна, так і США, а Київ вноситиме 50% від продажу державних мінеральних ресурсів. Трамп стверджує, що США надали Києву від 300 до 350 мільярдів доларів допомоги з початку війни, і він хоче "повернути ці гроші".

Однак незрозуміло, які гарантії безпеки Україна отримує від Америки в рамках угоди, якщо такі є.

"Дональд Трамп хоче довести своїм виборцям, які щойно відправили його до Білого дому, що "щось отримав натомість. Ось у чому, мабуть, і полягає угода щодо мінералів. Я думаю, що це вимагання. Це повне вимагання. Сполучені Штати і Європа надали більшу частину допомоги [Україні] як грант", — заявив він.

За його словами, передавали переважно старе обладнання і таким чином країни Заходу переозброїлися новим. Якщо ви подивитеся на витрати, які заявляє Америка, більша частина з них фактично була в Пентагоні, більша частина була з боку американських компаній, які виробляють продукцію для України.

Нагадаємо, що Фінляндія запускає програму підтримки України на 660 млн євро: це буде нова зброя, а не та, що зберігається на складах.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ затрофеїли рідкісний кулемет ТКБ-521.