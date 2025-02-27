Конгресменка Жасмін Крокет емоційно"рознесла" Трампа за дружбу з Путіним (відео)

Вона закликала своїх колег-республіканців прямо заявити, що Росія вторглася в Україну у світлі нещодавньої позиції президента Дональда Трампа щодо європейського конфлікту.

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Конгресменка, членкиня палати представників Жасмін Крокет розкритикувала президента США Дональда Трампа за його намагання "дружити" з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це вона заявила під час свого виступу у Конгресі.

Вона закликала своїх колег-республіканців прямо заявити, що Росія вторглася в Україну у світлі нещодавньої позиції президента Дональда Трампа щодо європейського конфлікту.

"Нам час сказати: "Пане президенте, вгадайте що? Росія вторглася в Україну. Чи можемо ми принаймні погодитися з цим? Факти мають значення! Це буквально потенційно вводить нас у міжнародну кризу! Можливо, ми прямуємо до наступної світової війни, тому що у нас є президент, який хоче дружити з [президентом Росії Володимиром Путіним] і хоче зробити все, щоб він почувався добре — включаючи брехню про те, хто до кого вторгся", — сказала Жасмін Крокет.

Вона додала, що у її виступі залишився ще час і вона б хотіла запитати когось із колег, чи може хтось із них сказати, що не Росія напала на Україну, а все було навпаки.

"Чи є тут хтось, хто має сміливість сказати, що Росія вторглася в Україну?", — емоційно сказала політикиня, звернувшись до колег у залі.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував угоду Дональда Трампа, що передбачає надання Україні військової допомоги в обмін на доступ до цінних мінералів