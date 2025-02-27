Фермеры Чехии и Словакии заблокировали границу из-за импорта продукции из Украины

Европейские аграрии отмечают, что не в состоянии конкурировать с украинскими товарами.

В четверг, 27 февраля участники акции заблокировали пункт пропуска на чешско-словацкой границе, припарковав десятки тракторов. Это знак протеста против импорта из стран, не входящих в ЕС, в частности из Украины и Южной Америки. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие выступают за отмену соглашения между ЕС и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, подписанного в декабре. Участники акции имели плакаты с надписями: "Остановите зерно из Украины" и "Зеленая сделка — тупик", последняя из которых критикует экологическую стратегию ЕС.

"Что меня задевает... так это то, что мне приходится выполнять невероятное количество обязательств, бумажной работы, регистрации и тому подобное. В то же время я не могу продавать товары по той цене, по которой их сюда импортируют, ни с востока, ни даже из Южной Америки", — делится мнением чешский фермер Петр Халупка.

Волна протестов фермеров охватила Европу еще в прошлом году. В частности, блокирование пропускных пунктов "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов" в Польше. Аграрии заявляют, что сталкиваются с несправедливыми условиями из-за строгих регуляций, чрезмерной бюрократии и неравных стандартов, поэтому требуют изменений в политике ЕС.

Также напоминаем о том, что испанские фермеры также протестовали против поступления зерна из Украины, поскольку это приводило к значительному падению цен на местном рынке.