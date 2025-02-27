Фермери Чехії та Словаччини заблокували кордон через імпорт продукції з України

Європейські аграрії наголошують на тому, що не в змозі конкурувати з українськими товарами.

У четвер, 27 лютого учасники акції заблокували пункт пропуску на чесько-словацькому кордоні, припаркувавши десятки тракторів. Це знак протесту проти імпорту з країн, що не входять до ЄС, зокрема з України та Південної Америки. Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники виступають за скасування угоди між ЄС і південноамериканським блоком МЕРКОСУР, підписаної у грудні. Учасники акції мали плакати з написами: "Зупиніть зерно з України" та "Зелена угода – тупик", остання з яких критикує екологічну стратегію ЄС.

"Що мене зачіпає… так це те, що мені доводиться виконувати неймовірну кількість зобов’язань, паперової роботи, реєстрації тощо. Водночас я не можу продавати товари за тією ціною, за якою їх сюди імпортують, ні зі сходу, ні навіть із Південної Америки", — ділиться думкою чеський фермер Петр Халупка.

Хвиля протестів фермерів охопила Європу ще минулого року. Зокрема, блокування пропускних пунктів "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів" у Польщі. Аграрії заявляють, що зіштовхуються з несправедливими умовами через суворі регуляції, надмірну бюрократію та нерівні стандарти, тому вимагають змін у політиці ЄС.

Також нагадуємо про те, що іспанські фермери також протестували проти надходження зерна з України, оскільки це призводило до значного падіння цін на місцевому ринку.