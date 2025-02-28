"Мы придем и заберем тебя": Китай, угрожая Тайваню, процитировал популярный мультик

Угроза прозвучала после того, как официальный Тайбэй объявил о расширении военных учений.

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Министерство обороны Китая сообщил Тайваню, что КНР придет и "заберет их". И случится это в любом случае. Об этом сообщает The Guardian.

Угроза прозвучала на пресс-конференции 27 февраля, но привлекла внимание внутри Китая, поскольку явно перекликается с фразой из детского фильма "Нэчжа 2", побившего все рекорды.

Журналисты в Пекине спросили представителя министерства обороны У Цзяня о том, что ежегодные учения с боевой стрельбой на Тайване в этом году расширятся. Учения являются важной частью оборонительных приготовлений Тайваня, чтобы сдержать или однажды отразить нападение Китая, который поклялся аннексировать территорию.

У Цзянь, представитель Министерства обороны Китая Фото: South China Morning Post

"Это серьезный просчет ситуации, общественного мнения и сравнения сил. Подобное переоценивание себя крайне опасно. Мы предупреждаем власти ДПП (Демократической прогрессивной партии), что сдерживание прилива метлой приведет только к самоуничтожению. Мы придем и заберем вас, рано или поздно", — сказал У.

В китайских социальных сетях быстро провели параллели с детским блокбастером "Ne Zha 2", анимационном фильме о мальчике, который сражается с демонами. В мультфильме, основанным на китайской мифологии, есть сцена, когда герой говорит сурку: "Я вернусь и заберу тебя".

Фильм "Нэчжа 2" пользовался огромной популярностью в Китае и получил широкое освещение в государственных СМИ после того, как стал самым кассовым фильмом в Китае, а затем и в мире. Его успех вызвал всплеск патриотизма в Китае. На Тайване его не показывали.

Трейлер мультфильма "Нэчжа 2"

В ответ на комментарии У министерство обороны Тайваня обвинило Китай в том, что он стал крупнейшим "возмутителем спокойствия" в международном сообществе.

"В этом году исполняется 80 лет (с окончания) Второй мировой войны, и история доказала, что любая форма агрессии и экспансии заканчивается провалом. Действия коммунистической армии в последние годы повторяют ошибки захватчиков и подталкивают Китай к поражению", — сказано в заявлении.

Вооруженные силы Китая продолжают модернизацию, направленную на достижение возможности полномасштабного вторжения на Тайвань. На прошлой неделе были внесены поправки в правила, подчеркивающие, что главной обязанностью военных должна быть "победа в сражениях", и приказ военным "сосредоточиться на подготовке и готовности к бою".

Тайвань усиливает свою оборону, но по-прежнему значительно уступает Китаю в вооружении . Его самым большим сторонником исторически были США, но это стало сомнительным во время второго президентства Дональда Трампа. На этой неделе Трамп отказался говорить, придут ли США на защиту Тайваня в случае нападения Китая.

Напомним, Фокус писал о том, что Китай считает Тайвань своей территорией, несмотря на объявление им независимости, и фактически Пекин сейчас не имеет влияния на одобрение иностранных инвестиций. США официально не признают демократическое правительство острова, но финансируют его и поставляют оружие.