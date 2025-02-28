"Ми прийдемо і заберемо тебе": Китай, погрожуючи Тайваню, процитував популярний мультик

Загроза прозвучала після того, як офіційний Тайбей оголосив про розширення військових навчань.

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Міністерство оборони Китаю повідомило Тайваню, що КНР прийде і "забере їх". І станеться це в будь-якому разі. Про це повідомляє The Guardian.

Загроза прозвучала на пресконференції 27 лютого, але привернула увагу всередині Китаю, оскільки явно перегукується з фразою з дитячого фільму "Нечжа 2", який побив усі рекорди.

Журналісти в Пекіні запитали представника міністерства оборони У Цзяня про те, що щорічні навчання з бойовою стрільбою на Тайвані цього року розширяться. Навчання є важливою частиною оборонних приготувань Тайваню, щоб стримати або одного разу відбити напад Китаю, який поклявся анексувати територію.

У Цзянь, представник Міністерства оборони Китаю Фото: South China Morning Post

"Це серйозний прорахунок ситуації, громадської думки і порівняння сил. Подібне переоцінювання себе вкрай небезпечне. Ми попереджаємо владу ДПП (Демократичної прогресивної партії), що стримування припливу мітлою призведе тільки до самознищення. Ми прийдемо і заберемо вас, рано чи пізно", — сказав У.

У китайських соціальних мережах швидко провели паралелі з дитячим блокбастером "Ne Zha 2", анімаційному фільмі про хлопчика, який бореться з демонами. У мультфільмі, заснованому на китайській міфології, є сцена, коли герой говорить бабаку: "Я повернуся і заберу тебе".

Фільм "Нечжа 2" користувався величезною популярністю в Китаї і набув широкого висвітлення в державних ЗМІ після того, як став найкасовішим фільмом у Китаї, а потім і у світі. Його успіх викликав сплеск патріотизму в Китаї. На Тайвані його не показували.

Трейлер мультфільму "Нечжа 2"

У відповідь на коментарі У міністерство оборони Тайваню звинуватило Китай у тому, що він став найбільшим "порушником спокою" в міжнародному співтоваристві.

"Цього року виповнюється 80 років (із закінчення) Другої світової війни, і історія довела, що будь-яка форма агресії та експансії закінчується провалом. Дії комуністичної армії останніми роками повторюють помилки загарбників і підштовхують Китай до поразки", — сказано в заяві.

Збройні сили Китаю продовжують модернізацію, спрямовану на досягнення можливості повномасштабного вторгнення на Тайвань. Минулого тижня було внесено поправки до правил, які наголошують на тому, що головним обов'язком військових має бути "перемога в боях", і наказ військовим "зосередитися на підготовці та готовності до бою".

Тайвань посилює свою оборону, але, як і раніше, значно поступається Китаю в озброєнні. Його найбільшим прихильником історично були США, але це стало сумнівним під час другого президентства Дональда Трампа. Цього тижня Трамп відмовився говорити, чи прийдуть США на захист Тайваню в разі нападу Китаю.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Китай вважає Тайвань своєю територією, попри оголошення ним незалежності, і фактично Пекін зараз не має впливу на схвалення іноземних інвестицій. США офіційно не визнають демократичний уряд острова, але фінансують його і постачають зброю.