Республиканцы считают, что президент Трамп мог наслаждаться своими золотыми годами, играя в гольф и проводя время со своей семьей, но он ушел в политики, чтобы поднять американскую экономику.

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Республиканская партия в США предложила законопроект, который предусматривает замещение портрета одного из основателей Соединенных штатов Бенджамина Франклина на купюре в 100 долларов действующим президентом страны Дональдом Трампом. Об этом пишут Fox News.

Член Конгресса Брэндон Гилл сказал, что его законопроект является "маленьким способом" почтить все, что Трамп "сделает за следующие четыре года"

"Президент Трамп мог наслаждаться своими золотыми годами, играя в гольф и проводя время со своей семьей. Вместо этого он принял пулю за эту страну и теперь работает сверхурочно, чтобы защитить нашу границу, исправить наши неравные торговые отношения с остальным миром, сделать Америку снова энергетически независимой и поставить Америку на первое место, прекратив бесполезную иностранную помощь", — сказал Гилл.

Член Конгресса Брэндон Гилл

Он добавил, что если его законопроект будет принят, министр финансов обяжет обнародовать "предварительный проект" законопроекта до конца 2026 года с целью обращения банкнот, начиная с 2029 года.

Как пишет издание, изменить лицо американской валюты — задача не из легких. Последний раз это было сделано в 1929 году, когда Эндрю Джексон заменил Гровера Кливленда на купюре в 20 долларов.

Планы администрации Обамы заменить лицо Джексона на Гарриет Табмен так и не осуществились после того, как Трамп вступил в должность на свой первый срок.

Действующее законодательство США также требует изменений, чтобы разрешить изображение живых людей на валюте.

Напомним, что 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что планирует стать единственным американским политиком, при правлении которого Украина не потеряла территории. Глава Белого дома анонсировал важное событие, которое произойдет через сутки.