Республіканці вважають, що президент Трамп міг насолоджуватися своїми золотими роками, граючи в гольф і проводячи час зі своєю сім’єю, але він пішов у політики, щоб підняти американську економіку.

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Республіканська партія в США запропонувала законопроєкт, який передбачає заміщення портрета одного із засновників Сполучених штатів Бенджаміна Франкліна на купюрі в 100 доларів чинним президентом країни Дональдом Трампом. Про це пишуть Fox News.

Член Конгресу Брендон Гілл сказав, що його законопроєкт є "маленьким способом" вшанувати все, що Трамп "зробить за наступні чотири роки"

"Президент Трамп міг насолоджуватися своїми золотими роками, граючи в гольф і проводячи час зі своєю сім’єю. Замість цього він прийняв кулю за цю країну і тепер працює понаднормово, щоб захистити наш кордон, виправити наші нерівні торговельні відносини з рештою світу, зробити Америку знову енергетично незалежною та поставити Америку на перше місце, припинивши марну іноземну допомогу", — сказав Гілл.

Член Конгресу Брендон Гілл

Він додав, що якщо його законопроект буде прийнятий, міністр фінансів зобов’яже оприлюднити "попередній проєкт" законопроєкту до кінця 2026 року з метою обігу банкнот, починаючи з 2029 року.

Як пише видання, змінити обличчя американської валюти – завдання не з легких. Останній раз це було зроблено в 1929 році, коли Ендрю Джексон замінив Гровера Клівленда на купюрі в 20 доларів.

Плани адміністрації Обами замінити обличчя Джексона на Гаррієт Табмен так і не здійснилися після того, як Трамп вступив на посаду на свій перший термін.

Чинне законодавство США також потребує змін, щоб дозволити зображення живих людей на валюті.

Нагадаємо, що 3 березня президент США Дональд Трамп заявив, що планує стати єдиним американським політиком, за правління якого Україна не втратила території. Глава Білого дому анонсував важливу подію, яка станеться через добу.