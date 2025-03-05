Ядерная война к 2035 году: эксперты рассказали, что ждет мир в ближайшие 10 лет

357 международных экспертов, стратегов и специалистов по прогнозированию предположили, что ждет Землю через 20 лет.

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Сотни экспертов по международным отношениям считают, что Третья мировая война неизбежна и, скорее всего, начнется в течение ближайших 10 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Новый опрос был проведен Атлантическим советом — аналитическим центром по глобальным вопросам в Вашингтоне, занимающимся вопросами международной безопасности и мирового экономического процветания.

Группа проанализировала текущие мировые события и предположила, каким будет мир 2035 года.

Мировая война лидирует в списке угроз 2035 года

Новый опрос, в котором приняли участие 357 политических стратегов и специалистов по прогнозированию, дал оценку будущему человечества. Четыре из десяти респондентов заявили, что в 2035 году разразится крупная война с участием таких держав, как США, Китай или Россия.

К 2035 году четыре из десяти мировых стратегов (40,5%) предсказывают, что разразится мировая война с участием таких крупных стран, как США, Китай или Россия.

Военный парад в Китае Фото: The Telegraph

Большинство тех, кто верит в приближение Третьей мировой войны, заявили, что она, скорее всего, будет связана с применением ядерного оружия и сражениями в космосе.

Наиболее ярким примером, побуждающим респондентов делать прогнозы, вероятно, станет создание президентом Дональдом Трампом Космических сил США в 2019 году. Новое военное подразделение отмечает на своем веб-сайте, что "Космические силы реагируют, развиваются и представляют боеготовые возможности в космосе и из космоса", что якобы позволяет США и их союзникам сдерживать и, при необходимости, уничтожать любую потенциальную угрозу "космическому потенциалу США".

Космические силы США

По мнению трех из десяти экспертов, второй по значимости угрозой миру в 2035 году станет изменение климата.

Потоп в Испании Фото: El Pais

Лишь 1,7% респондентов заявили, что новая пандемия станет самым серьезным кризисом, который повлияет на население мира, и лишь 5,1% полагают, что растущий финансовый долг парализует мир к 2035 году.

"Более мрачные прогнозы соответствуют общемировой пессимистичной перспективе: 62 процента респондентов ожидают, что через десятилетие мир будет жить хуже, чем сегодня, и только 38 процентов прогнозируют, что он будет жить лучше", — заявила группа исследователей из Атлантического совета.

К 2035 году предсказывают образование новых альянсов

357 экспертов по международным делам также предупредили о появлении в ближайшие 10 лет новых глобальных альянсов, которые могут представлять угрозу для США и НАТО.

Почти половина опрошенных (47,4%) полагают, что Китай возглавит новый альянс, который официально свяжет их с Россией, Ираном и Северной Кореей.

Си Цзиньпин, лидер КНР Фото: Getty Images

Китай, Россия и Иран уже являются членами межправительственной организации БРИКС, состоящей из 10 стран.

Стратеги опасаются, что этот альянс БРИКС вскоре может составить конкуренцию "Группе семи" (G7), в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Что касается основных игроков в этой новой коалиции, опрос показывает, что почти 65 процентов в некоторой степени или полностью согласны с тем, что Китай попытается вторгнуться в Тайвань. Это на 15 процентов больше, чем в опросе прошлого года.

Китайские корабли у побережья Тайваня Фото: AP Photo

Между тем, 45 процентов экспертов считают, что Россия вступит в открытую войну с НАТО в течение ближайшего десятилетия.

На Ближнем Востоке новый опрос рисует сложную картину вокруг Израиля и текущих конфликтов в регионе. Большинство экспертов (62,5%) прогнозируют, что ситуация с Палестиной останется неизменной в течение следующих 10 лет. И менее 10 процентов полагают, что к тому времени Израиль достигнет дружеских отношений с Ираном.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты готовы к войне с Китаем. Заявление прозвучало в ответ на реакцию Пекина после повышения пошлин.