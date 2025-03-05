Ядерна війна до 2035 року: експерти розповіли, що чекає на світ у найближчі 10 років

357 міжнародних експертів, стратегів і фахівців із прогнозування припустили, що чекає на Землю через 20 років.

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Сотні експертів з міжнародних відносин вважають, що Третя світова війна неминуча і, найімовірніше, почнеться протягом найближчих 10 років. Про це пише Daily Mail.

Нове опитування було проведене Атлантичною радою — аналітичним центром із глобальних питань у Вашингтоні, що займається питаннями міжнародної безпеки та світового економічного процвітання.

Група проаналізувала поточні світові події та припустила, яким буде світ 2035 року.

Світова війна лідирує у списку загроз 2035 року

Нове опитування, в якому взяли участь 357 політичних стратегів і фахівців із прогнозування, дало оцінку майбутньому людства. Чотири з десяти респондентів заявили, що 2035 року вибухне велика війна за участю таких держав, як США, Китай або Росія.

До 2035 року чотири з десяти світових стратегів (40,5%) передбачають, що вибухне світова війна за участю таких великих країн, як США, Китай або Росія.

Військовий парад у Китаї Фото: The Telegraph

Більшість тих, хто вірить у наближення Третьої світової війни, заявили, що вона, найімовірніше, буде пов'язана із застосуванням ядерної зброї та битвами в космосі.

Найяскравішим прикладом, що спонукає респондентів робити прогнози, ймовірно, стане створення президентом Дональдом Трампом Космічних сил США 2019 року. Новий військовий підрозділ зазначає на своєму вебсайті, що "Космічні сили реагують, розвиваються і надають боєготові можливості в космосі та з космосу", що нібито дає змогу США та їхнім союзникам стримувати і, за необхідності, знищувати будь-яку потенційну загрозу "космічному потенціалу США".

Космічні сили США

На думку трьох із десяти експертів, другою за значущістю загрозою світу у 2035 році стане зміна клімату.

Потоп в Іспанії Фото: El Pais

Лише 1,7% респондентів заявили, що нова пандемія стане найсерйознішою кризою, яка вплине на населення світу, і лише 5,1% вважають, що дедалі більший фінансовий борг паралізує світ до 2035 року.

"Більш похмурі прогнози відповідають загальносвітовій песимістичній перспективі: 62 відсотки респондентів очікують, що через десятиліття світ житиме гірше, ніж сьогодні, і лише 38 відсотків прогнозують, що він житиме краще", — заявила група дослідників з Атлантичної ради.

До 2035 року пророкують утворення нових альянсів

357 експертів з міжнародних справ також попередили про появу в найближчі 10 років нових глобальних альянсів, які можуть становити загрозу для США і НАТО.

Майже половина опитаних (47,4%) вважають, що Китай очолить новий альянс, який офіційно зв'яже їх із Росією, Іраном і Північною Кореєю.

Сі Цзіньпін, лідер КНР Фото: Getty Images

Китай, Росія та Іран уже є членами міжурядової організації БРІКС, що складається з 10 країн.

Стратеги побоюються, що цей альянс БРІКС незабаром може скласти конкуренцію "Групі семи" (G7), до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США.

Що стосується основних гравців у цій новій коаліції, опитування показує, що майже 65 відсотків певною мірою або повністю згодні з тим, що Китай спробує вторгнутися в Тайвань. Це на 15 відсотків більше, ніж в опитуванні минулого року.

Китайські кораблі біля узбережжя Тайваню Фото: AP Photo

Тим часом 45 відсотків експертів вважають, що Росія вступить у відкриту війну з НАТО протягом найближчого десятиліття.

На Близькому Сході нове опитування малює складну картину навколо Ізраїлю та поточних конфліктів у регіоні. Більшість експертів (62,5%) прогнозують, що ситуація з Палестиною залишиться незмінною протягом наступних 10 років. І менше ніж 10 відсотків вважають, що на той час Ізраїль досягне дружніх відносин з Іраном.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати готові до війни з Китаєм. Заява прозвучала у відповідь на реакцію Пекіна після підвищення мит.