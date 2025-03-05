"Никто никогда о ней не слышал": МИД маленькой страны в Африке оскорбился заявлением Трампа

Министр иностранных дел Лесото заявил, что был "шокирован и оскорблен" заявлением президента США о том, что никто якобы не слышал об этой стране, и пригласил его посетить ее.

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Президент США Дональд Трамп стал виновником небольшого дипломатического скандала. Выступая перед Конгрессом США 4 марта, он заявил, что "никто никогда ничего не слышал" о Лесото, маленькой стране в Африке. В Министерстве иностранных дел этой страны возмутились. Об этом пишет Reuters.

Трамп заявил, что никто не слышал о Лесото

Трамп упомянул Лесото в своем обращении, перечислив некоторые из сокращенных им иностранных расходов как "ужасную трату".

"Восемь миллионов долларов на продвижение ЛГБТКИ+ в африканской стране Лесото, о которой никто никогда ничего не слышал", — заявил Трамп, вызвав смех в Конгрессе.

Министр иностранных дел Лесото Лейоне Мпочоане назвал это замечание "весьма оскорбительным".

"Я действительно шокирован тем, что глава государства может так отзываться о моей стране", — сказал он.

Лесото — горная страна с населением около 2 миллионов человек, граничащая с Южной Африкой. Она имеет самую высокую среднюю высоту над уровнем моря среди всех стран и иногда называется "Королевством в небесах".

"Лесото —уникальная страна. Я был бы рад пригласить президента, а также весь остальной мир приехать в Лесото", — сказал Лейоне Мпочоане.

Он сказал, что некоторые организации гражданского общества, финансируемые посольством США в Лесото, действительно работали над поддержкой сообщества ЛГБТ+, но Соединенные Штаты также предоставили важное финансирование секторам здравоохранения и сельского хозяйства страны.

Администрация Трампа сократила иностранную помощь по всему миру на миллиарды долларов, стремясь привести расходы в соответствие с политикой Трампа "Америка прежде всего".

Мпочоане сказал, что Лесото ощущает на себе последствия, поскольку сектор здравоохранения уже некоторое время зависит от этой помощи, но правительство ищет способы стать более самодостаточным.

"Решение президента сократить помощь… это его прерогатива сделать это. Мы должны принять это. Но так отзываться о моей стране — это весьма прискорбно", — сказал глава МИД Лесото.

Напомним, 5 марта Верховный суд США отклонил просьбу администрации Трампа о заморозке миллиардов долларов иностранной помощи, одобренной Конгрессом. Однако суд не сразу сообщил, когда деньги должны быть выплачены, что позволило Белому дому продолжить оспаривать этот вопрос в других судах.