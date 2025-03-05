"Ніхто ніколи про неї не чув": МЗС маленької країни в Африці образилося на заяву Трампа

Міністр закордонних справ Лесото заявив, що був "шокований і ображений" заявою президента США про те, що ніхто нібито не чув про цю країну, і запросив його відвідати її.

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Президент США Дональд Трамп став винуватцем невеликого дипломатичного скандалу. Виступаючи перед Конгресом США 4 березня, він заявив, що "ніхто ніколи нічого не чув" про Лесото, маленьку країну в Африці. У Міністерстві закордонних справ цієї країни обурилися. Про це пише Reuters.

Трамп заявив, що ніхто не чув про Лесото

Трамп згадав Лесото у своєму зверненні, перерахувавши деякі зі скорочених ним закордонних витрат як "жахливу витрату".

"Вісім мільйонів доларів на просування ЛГБТКІ+ в африканській країні Лесото, про яку ніхто ніколи нічого не чув", — заявив Трамп, викликавши сміх у Конгресі.

Міністр закордонних справ Лесото Лейоне Мпочоане назвав це зауваження "вельми образливим".

"Я дійсно шокований тим, що глава держави може так відгукуватися про мою країну", — сказав він.

Лесото — гірська країна з населенням майже 2 мільйони осіб, що межує з Південною Африкою. Вона має найвищу середню висоту над рівнем моря серед усіх країн й іноді називається "Королівством у небесах".

"Лесото — унікальна країна. Я був би радий запросити президента, а також решту світу приїхати в Лесото", — сказав Лейоне Мпочоане.

Він сказав, що деякі організації громадянського суспільства, що фінансуються посольством США в Лесото, дійсно працювали над підтримкою спільноти ЛГБТ+, але Сполучені Штати також надали важливе фінансування секторам охорони здоров'я та сільського господарства країни.

Адміністрація Трампа скоротила іноземну допомогу по всьому світу на мільярди доларів, прагнучи привести видатки у відповідність із політикою Трампа "Америка насамперед".

Мпочоане сказав, що Лесото відчуває на собі наслідки, оскільки сектор охорони здоров'я вже деякий час залежить від цієї допомоги, але уряд шукає способи стати більш самодостатнім.

"Рішення президента скоротити допомогу... це його прерогатива зробити це. Ми повинні прийняти це. Але так відгукуватися про мою країну — це дуже прикро", — сказав глава МЗС Лесото.

Нагадаємо, 5 березня Верховний суд США відхилив прохання адміністрації Трампа про замороження мільярдів доларів іноземної допомоги, схваленої Конгресом. Однак суд не відразу повідомив, коли гроші мають бути виплачені, що дало змогу Білому дому продовжити оскаржувати це питання в інших судах.