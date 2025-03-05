США не просили Евросоюз тоже приостановить помощь Украине, — Радио Свобода

Неназванный дипломат заявил, что лидеры ЕС будут настаивать на том, что прекращение огня должно состояться с устойчивыми гарантиями безопасности.

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Соединенные Штаты, после приостановления военной помощи для Украины с целью начала мирного процесса, не обращались к ЕС, чтобы и там присоединились к такой же политике. Об этом Радио Свобода сообщил дипломат в кругах ЕС, не уполномоченный давать официальные комментарии СМИ.

"То, что они просят нас сделать сейчас, это согласиться, что может быть прекращение огня или перемирие, потому что это приоритет президента Трампа", — пояснил дипломат.

Он также сказал, что с этим в ЕС согласились, но европейские лидеры будут настаивать на том, что просто прекращение огня без устойчивых гарантий безопасности не сработает.

6 марта лидеры ЕС проведут "срочный саммит в срочной ситуации", чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и европейской обороны. Среди прочего, лидеры ЕС обсудят европейский вклад в гарантии безопасности, необходимые для обеспечения длительного мира в Украине.

По мнению собеседника-дипломата, это поможет президенту Франции и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру во время разговоров с Дональдом Трампом продемонстрировать политическую поддержку от всего Евросоюза, а не только ограниченной группы государств.

"Мы таким образом говорим ему (Трампу — ред.), что вы можете быть уверены, что европейцы будут там. Мы просим у вас предоставить "гарантию гарантии", присутствовать каким-то образом", — пояснил дипломат стратегию ЕС.

А планы на существенно большие расходы на оборону, в том числе и 800 миллиардов евро, о которых накануне объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, должны стать подтверждением, что ЕС способен предоставить такие гарантии.

Еще несколько дипломатов подтвердили, что если Венгрия не захочет согласовывать итоговую декларацию саммита с такими выводами, ее могут принять не 27, а 26 стран-членов ЕС.

"26 это довольно много, а один — довольно одиноко", — подытожил ситуацию другой дипломат, настаивая, что удержание Венгрии не станет сигналом о нехватке единства в ЕС.

Напомним, 5 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что есть договоренность о встрече украинской и американской команд переговорщиков. Главная тема разговора — достижение мира и согласование позиций.