США не просили Євросоюз теж призупинити допомогу Україні, – Радіо Свобода

Неназваний дипломат заявив, що лідери ЄС наполягатимуть на тому, що припинення вогню має відбутись із стійкими гарантіями безпеки.

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Сполучені Штати, після призупинення військової допомоги для України з метою початку мирного процесу, не звертались до ЄС, щоб і там долучились до такої самої політики. Про це Радіо Свобода повідомив дипломат у колах ЄС, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.

"Те, що вони просять нас зробити зараз, це погодитися, що може бути припинення вогню або перемир’я, бо це пріоритет президента Трампа", — пояснив дипломат.

Він також сказав, що із цим у ЄС погодились, але європейські лідери наполягатимуть на тому, що просто припинення вогню без стійких гарантій безпеки не спрацює.

6 березня лідери ЄС проведуть "терміновий саміт у терміновій ситуації", щоб обговорити продовження підтримки України та європейської оборони. Зокрема, лідери ЄС обговорять європейський внесок у гарантії безпеки, необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні.

На думку співрозмовника-дипломата, це допоможе президенту Франції і прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру під час розмов із Дональдом Трампом продемонструвати політичну підтримку від усього Євросоюзу, а не лише обмеженої групи держав.

"Ми таким способом кажемо йому (Трампу — ред.), що ви можете бути впевнені, що європейці будуть там. Ми просимо у вас надати "гарантію гарантії", бути присутніми якимось способом", — пояснив дипломат стратегію ЄС.

А плани на суттєво більші видатки на оборону, зокрема і 800 мільярдів євро, про які напередодні оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, мають стати підтвердженням, що ЄС спроможний надати такі гарантії.

Ще кілька дипломатів підтвердили, що якщо Угорщина не захоче узгоджувати підсумкову декларацію саміту з такими висновками, її можуть ухвалити не 27, а 26 країн-членів ЄС.

"26 це доволі багато, а один — доволі одиноко", — підсумував ситуацію інший дипломат, наполягаючи, що утримання Угорщини не стане сигналом про брак єдності в ЄС.

Нагадаємо, 5 березня глава офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що є домовленість про зустріч української та американської команд перемовників. Головна тема розмови — досягнення миру та узгодження позицій.