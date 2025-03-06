Трамп развернулся в сторону РФ: союзники больше не хотят делится с США разведданными

Члены так называемого шпионского альянса "Пять глаз", а также официальные лица Израиля и Саудовской Аравии опасаются, что данные могут быть переданы России.

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Некоторые союзники США рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, в ответ на примирительный подход администрации президента США Дональда Трампа к России,. Об этом NBC News сообщили четыре источника, непосредственно осведомленных о ходе переговоров.

По словам источников, среди которых есть иностранный чиновник, союзники обдумывают этот шаг из-за опасений по поводу защиты иностранных активов, личности которых могут быть непреднамеренно раскрыты.

Каждое разведывательное агентство относится к своим обязательствам перед иностранными агентами как к неприкосновенным, обещая обеспечивать безопасность агентов и скрывать их личности. Все, что ставит под угрозу это обязательство, подрывает доверие, говорят инсайдеры. И это может привести к тому, что некоторые шпионские службы воздержатся от обмена информацией с Вашингтоном.

Союзники, включая Израиль, Саудовскую Аравию и членов так называемого шпионского альянса "Пять глаз" (Five Eyes, FVEY) — разведывательного альянса, в который, помимо США, входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, изучают возможность пересмотра текущих протоколов обмена разведданными с учетом потепления отношений администрации Трампа с Россией.

"Эти обсуждения уже ведутся", — сообщил источник, непосредственно знакомый с ходом обсуждений. Однако, пока никаких решений и действий предпринято не было.

По словам источников, обзор является частью более широкого изучения спектра отношений с Вашингтоном среди многих союзников США, включая дипломатию, торговлю и военное сотрудничество, а также вопросы разведки.

Хотя масштабы изменения политики США в отношении России остаются неясными, союзники взвешивают возможные последствия того, что может стать историческим сдвигом, заявил западный чиновник.

Канадская служба безопасности и разведки уже сообщила, что у нее прочные отношения с многочисленными агентствами США, как Великобритания.

Израиль также похвалил свой союз с США. А официальные лица Новой Зеландии, Австралии и Саудовской Аравии не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию.

Напомним, министр обороны Пит Хегсет в прошлом месяце приказал Киберкомандованию США прекратить наступательные кибероперации и информационные операции против России. Неясно, как долго будет действовать приказ.