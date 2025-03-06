Трамп розвернувся в бік РФ: союзники більше не хочуть ділиться зі США розвідданими

Члени так званого шпигунського альянсу "П'ять очей", а також офіційні особи Ізраїлю і Саудівської Аравії побоюються, що дані можуть бути передані Росії.

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Деякі союзники США розглядають можливість скорочення обсягу розвідданих, якими вони діляться з Вашингтоном, у відповідь на примирливий підхід адміністрації президента США Дональда Трампа до Росії. Про це NBC News повідомили чотири джерела, безпосередньо обізнані про перебіг переговорів.

За словами джерел, серед яких є іноземний чиновник, союзники обмірковують цей крок через побоювання щодо захисту іноземних активів, особи яких можуть бути ненавмисно розкриті.

Кожне розвідувальне агентство ставиться до своїх зобов'язань перед іноземними агентами як до недоторканних, обіцяючи гарантувати безпеку агентів і приховувати їхні особистості. Усе, що ставить під загрозу це зобов'язання, підриває довіру, кажуть інсайдери. І це може призвести до того, що деякі шпигунські служби утримаються від обміну інформацією з Вашингтоном.

Союзники, включно з Ізраїлем, Саудівською Аравією і членами так званого шпигунського альянсу "П'ять очей" (Five Eyes, FVEY) — розвідувального альянсу, до якого, окрім США, входять Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія, вивчають можливість перегляду поточних протоколів обміну розвідданими з огляду на потепління відносин адміністрації Трампа з Росією.

"Ці обговорення вже ведуться", — повідомило джерело, безпосередньо знайоме з ходом обговорень. Однак поки що жодних рішень і дій зроблено не було.

За словами джерел, огляд є частиною ширшого вивчення спектра відносин із Вашингтоном серед багатьох союзників США, включно з дипломатією, торгівлею та військовим співробітництвом, а також питаннями розвідки.

Хоча масштаби зміни політики США щодо Росії залишаються незрозумілими, союзники зважують можливі наслідки того, що може стати історичним зрушенням, заявив західний чиновник.

Канадська служба безпеки і розвідки вже повідомила, що у неї міцні відносини з численними агентствами США, як Велика Британія.

Ізраїль також похвалив свій союз зі США. А офіційні особи Нової Зеландії, Австралії та Саудівської Аравії не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію.

Нагадаємо, міністр оборони Піт Гегсет минулого місяця наказав Кіберкомандуванню США припинити наступальні кібероперації та інформаційні операції проти Росії. Неясно, як довго діятиме наказ.