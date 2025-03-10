Американские чипы до сих пор доступны российскому ВПК, несмотря на санкции, — СМИ

Журналистка провела эксперимент, чтобы понять, могут ли производители российского оружия по-прежнему получать микросхемы из США, несмотря на санкции.

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Производители оружия в РФ, могут получать американские чипы, несмотря на санкции. Об этом пишет издание The Kyiv Independent, журналисты которого попробовали заказать чипы в США, используя российский почтовый сервис, бланк реального предприятия ВПК РФ и адрес компании, производящей электронику для военной промышленности.

Автор расследования отправила запрос на поставку чипов. Список российских фирм, поставляющих западные микросхемы для российской оборонной промышленности издание получило из утекших писем российского государственного холдинга "Росэлектроника".

Согласно этим письмам, после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, компании холдинга "Росэлектроника" запросили у российских поставщиков большие объемы различных американских и европейских микросхем — и получили подтверждение, что они могут быть поставлены, несмотря на санкции. Просочившиеся письма охватывают первые несколько месяцев полномасштабного вторжения в 2022 году.

В итоге издание выявило "экосистему компаний", которые пришли на помощь холдингу "Росэлектроника", выстроив новые цепочки поставок запрещенных компонентов от огромной сети зарубежных поставщиков, в основном из Китая и Гонконга.

Эти записи, а также результаты эксперимента доказывают, что американские и европейские чипсы продолжают поступать в Россию. Стоит отметить, что российские производители оружия не импортируют западные чипы напрямую из-за рубежа. Они не делали этого даже до полномасштабного вторжения.

Вместо этого российские производители оружия закупают импортные микросхемы на территории России.

Как Россия получает американские чипы для ракет

Всякий раз, когда им нужна электроника, они запрашивают искомое у российских поставщиков импортных электронных компонентов, таких как Elitcom или TestKomplekt. Сеть представляет собой смесь государственных и частных компаний, которые специализируются на закупке американских и европейских чипов.

Некоторые из них открыто рекламируют продажу американских чипсов на своих сайтах даже сейчас, в 2025 году, на четвертом году полномасштабной войны. Авторы расследования отправили запрос на поставку чипов из США, действуя, как реальное предприятие ВПК РФ. В результате:

10 российских фирм-поставщиков сразу подтвердили готовность доставить американские чипы в течение 1-3 месяцев.

Прислали коммерческие предложения с подписями и печатями.

Некоторые микросхемы произведены после 2022 года, что подтверждает — это не старые запасы, а новые поставки.

Как работает сама схема обхода санкций:

Огромная сеть китайских и гонконгских компаний закупает американские чипы и отправляет их в Россию.

Российские посредники получают их и поставляют предприятиям ВПК, среди которых структуры Ростеха.

Многие из этих поставщиков не находятся под санкциями и до сих пор работают без ограничений.

Без импортных чипов РФ не смогла бы производить ракеты и другое ключевое вооружение. Несмотря на экспортные запреты, введенные США в феврале 2022 года, у России не было проблем с получением критически важных компонентов.

Отмечается, что коммерческие предложения, направленные российскими поставщиками по просьбе "Росэлектроники", включали американские электронные компоненты, используемые в российских ракетах и ​​других видах вооружения.

Журналисты выявили ряд американских чипов, которые были обнаружены в "Кинжалах" — российских баллистических ракетах с боеголовкой весом около 500 килограммов, которые использовались для ударов по Киеву и другим украинским городам. А также российские компании-посредники также были готовы поставлять чипы, которые используются в российских ракетах "Калибр" и Р-77, а также в системе "Торнадо-Г", способной запускать 40 ракет одновременно, и в танковой пушке "Гиацинт-С".

Напомним, ранее Фокус писал о том, как РФ получает санкционные ИИ-чипы Nvidia через компании-посредники.