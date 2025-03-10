Американські чипи досі доступні російському ВПК, попри санкції, — ЗМІ

Журналістка провела експеримент, щоб зрозуміти, чи можуть виробники російської зброї, як і раніше, отримувати мікросхеми зі США, незважаючи на санкції.

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Виробники зброї в РФ можуть отримувати американські чипи, незважаючи на санкції. Про це пише видання The Kyiv Independent, журналісти якого спробували замовити чипи в США, використовуючи російський поштовий сервіс, бланк реального підприємства ВПК РФ і адресу компанії, що виробляє електроніку для військової промисловості.

Авторка розслідування надіслала запит на поставлення чипів. Список російських фірм, що постачають західні мікросхеми для російської оборонної промисловості, видання отримало з листів, які просочилися з російського державного холдингу "Росэлектроника".

Згідно з цими листами, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, компанії холдингу "Роселектроніка" запросили у російських постачальників великі обсяги різних американських і європейських мікросхем — і отримали підтвердження, що їх можна поставити, незважаючи на санкції. Листи, що просочилися, охоплюють перші кілька місяців повномасштабного вторгнення 2022 року.

У підсумку видання виявило "екосистему компаній", які прийшли на допомогу холдингу "Роселектроніка", збудувавши нові ланцюжки поставок заборонених компонентів від величезної мережі зарубіжних постачальників, переважно з Китаю і Гонконгу.

Ці записи, а також результати експерименту доводять, що американські та європейські чіпси продовжують надходити в Росію. Варто зазначити, що російські виробники зброї не імпортують західні чіпи безпосередньо з-за кордону. Вони не робили цього навіть до повномасштабного вторгнення.

Замість цього російські виробники зброї закуповують імпортні мікросхеми на території Росії.

Як Росія отримує американські чіпи для ракет

Щоразу, коли їм потрібна електроніка, вони запитують шукане у російських постачальників імпортних електронних компонентів, таких як Elitcom або TestKomplekt. Мережа являє собою суміш державних і приватних компаній, які спеціалізуються на закупівлі американських і європейських чіпів.

Деякі з них відкрито рекламують продаж американських чіпсів на своїх сайтах навіть зараз, у 2025 році, на четвертому році повномасштабної війни. Автори розслідування надіслали запит на поставку чіпів зі США, діючи, як реальне підприємство ВПК РФ. У результаті:

10 російських фірм-постачальників одразу підтвердили готовність доставити американські чіпи протягом 1-3 місяців.

Надіслали комерційні пропозиції з підписами та печатками.

Деякі мікросхеми вироблені після 2022 року, що підтверджує — це не старі запаси, а нові поставки.

Як працює сама схема обходу санкцій:

Величезна мережа китайських і гонконгських компаній закуповує американські чіпи і відправляє їх до Росії.

Російські посередники отримують їх і постачають підприємствам ВПК, серед яких структури Ростеха.

Багато з цих постачальників не перебувають під санкціями і досі працюють без обмежень.

Без імпортних чипів РФ не змогла б виробляти ракети та інше ключове озброєння. Незважаючи на експортні заборони, введені США в лютому 2022 року, у Росії не було проблем з отриманням критично важливих компонентів.

Зазначається, що комерційні пропозиції, надіслані російськими постачальниками на прохання "Роселектроніки", включали американські електронні компоненти, які використовуються в російських ракетах та інших видах озброєння.

Журналісти виявили низку американських чипів, які були виявлені в "Кинджалах" — російських балістичних ракетах з боєголовкою вагою близько 500 кілограмів, що використовувалися для ударів по Києву та інших українських містах. А також російські компанії-посередники також були готові поставляти чіпи, які використовуються в російських ракетах "Калібр" і Р-77, а також у системі "Торнадо-Г", здатній запускати 40 ракет одночасно, і в танковій гарматі "Гіацинт-С".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як РФ отримує санкційні ШІ-чіпи Nvidia через компанії-посередники.