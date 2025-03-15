Живет с мамой и называет себя малышкой: трансгендерная женщина объявила войну Tesla (фото)
Люси Нельсон трижды появлялась у автосалона Tesla, вооружившись коктейлями Молотова и баллончиком с краской. До этого у нее никогда не было проблем с законом.
42-летней Люси Грейс Нельсон, урожденной Джастин Томас Нельсон, которая бросала коктейли Молотова в автомобили и рисовала "нацистские знаки" в автосалоне Tesla в Лавленде в Северном Колорадо, предъявлены обвинения в метании зажигательных смесей и вандализме в отношении бизнеса и автомобилей в нескольких случаях с граффити "оскорбительного и ненавистнического характера", сообщает New York Post.
В одном из инцидентов подозреваемая якобы нацелилась на генерального директора Tesla Илона Маска, нацарапав "f**k Musk" красной краской на передних окнах заведения, а в другом написала баллончиком слово "нацист" на вывеске компании. Ее арестовали еще 24 февраля, когда она вернулась в автосалон Tesla с дополнительными зажигательными устройствами и "материалами, приписываемыми вандализму".
Читать также
Никто не знает, почему это построили: что известно о таинственном сооружении возрастом 6000 лет на Мальте
Спецпредставитель Трампа Уиткофф завершил переговоры в Москве: что известно, — Fox News
Альтернативное соглашение Путина создаст условия для возобновления боевых действий на выгодных для РФ позициях, — ISW
Системы Archer и Arthur: Швеция усилит артиллерию Украины новым оборудованием
По информации полицейского управления Лавленда, расследование дела началось в конце января. Дилерский центр Tesla подвергался вандализму, а на месте происшествия трижды в период с января до момента ареста видели Нельсон. Ее поймали со взрывными устройствами и материалами для вандализма.
Согласно материалам следствия, по меньшей мере в четырех автомобилях общей стоимостью $220 тысяч были обнаружены зажигательные смеси. В машине Люси полиция нашла баллончики с краской, бензин, пустые бутылки и куски ткани.
Позже Люси отпустили домой под залог в $100 тысяч, а теперь пресса навела справки о злостной противнице Tesla. Выснилось, что раньше у Нельсон не было криминального прошлого.
По словам отца правонарушительницы, 82-летнего Клэйборна "Джерри" Нельсона, последний раз он разговаривал со своей "дочерью" в январе.
"Он сменил свое имя на Люси несколько лет назад. Ему чуть за 40, но он живет со своей матерью, которая заботится о нем. У него эмоциональные проблемы. Он не смог удержаться на работе", – объяснил пенсионер.
Клейборн сказал, что вся его семья поддерживает Демократическую партию.
"У нас есть веские причины не любить нашего президента. Нельсон не за президента или Илона Маска, но что-то еще, кроме этого, я не знаю. У него нет истории радикализма в каком-либо смысле", – заверил он.
Хотя мотивы Нельсон остаются неясными, в показаниях полиции приводятся скриншоты нескольких постов с ее страницы в Facebook, которые дают представление о ее жизни до ареста. На одной фотографии изображен горящий нацистский флаг, а на другой – селфи Люси в капюшоне и маске.
В серии других постов в социальных сетях она документировала транспереход.
"Малышка получила свой первый бюстгальтер… узри силу носков", – написала она в одной из публикаций. Еще одно изображение Люси в фиолетовом наряде 2021 года было подписано как "малышка получила свое первое платье".
Тем временем на фоне последних действий Илона Маска в соцсетях набирает обороты движение под названием #TeslaTakedown. Оно призывает акционеров сбрасывать свои акции Tesla, а автовладельцев — продавать свои транспортные средства в ответ на это.
Маск возглавляет целевую группу президента Трампа по сокращению расходов DOGE, которая с января сократила более 62 000 федеральных рабочих мест.
Организатор веб-сайта движения, актер "Билла и Теда" Алекс Уинтер, сказал в статье Rolling Stone, что демонстрации прошли у более чем 100 дилерских центров Tesla. Однако статья не призывает к насилию в какой-либо форме.
Президент Трамп заявил журналистам, что впредь он будет считать насилие в отношении объектов Tesla "внутренним терроризмом", потому что "они наносят вред великой американской компании".
Ранее Фокус писал, что Трамп подарил своей внучке внедорожник производства компании Маска.
Читать также
Европа показывает зубы: о чем говорит взлет акций немецкого Rheinmetall
Вряд ли Путин сейчас улыбается: как работает простая дипломатия Дональда Трампа
Запад готовится бить по РФ: как Британия и Франция планируют контролировать перемирие
Провальный выход в люди: вице-премьера США Вэнса освистали на концерте в Кеннеди-центре (видео)