Живет с мамой и называет себя малышкой: трансгендерная женщина объявила войну Tesla (фото)

Люси Нельсон трижды появлялась у автосалона Tesla, вооружившись коктейлями Молотова и баллончиком с краской. До этого у нее никогда не было проблем с законом.

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42-летней Люси Грейс Нельсон, урожденной Джастин Томас Нельсон, которая бросала коктейли Молотова в автомобили и рисовала "нацистские знаки" в автосалоне Tesla в Лавленде в Северном Колорадо, предъявлены обвинения в метании зажигательных смесей и вандализме в отношении бизнеса и автомобилей в нескольких случаях с граффити "оскорбительного и ненавистнического характера", сообщает New York Post.

В одном из инцидентов подозреваемая якобы нацелилась на генерального директора Tesla Илона Маска, нацарапав "f**k Musk" красной краской на передних окнах заведения, а в другом написала баллончиком слово "нацист" на вывеске компании. Ее арестовали еще 24 февраля, когда она вернулась в автосалон Tesla с дополнительными зажигательными устройствами и "материалами, приписываемыми вандализму".

По информации полицейского управления Лавленда, расследование дела началось в конце января. Дилерский центр Tesla подвергался вандализму, а на месте происшествия трижды в период с января до момента ареста видели Нельсон. Ее поймали со взрывными устройствами и материалами для вандализма.

Согласно материалам следствия, по меньшей мере в четырех автомобилях общей стоимостью $220 тысяч были обнаружены зажигательные смеси. В машине Люси полиция нашла баллончики с краской, бензин, пустые бутылки и куски ткани.

Люси Грейс Нельсон

Позже Люси отпустили домой под залог в $100 тысяч, а теперь пресса навела справки о злостной противнице Tesla. Выснилось, что раньше у Нельсон не было криминального прошлого.

Люси нарисовала на автомобилях красные кресты Фото: Соцсети

По словам отца правонарушительницы, 82-летнего Клэйборна "Джерри" Нельсона, последний раз он разговаривал со своей "дочерью" в январе.

"Он сменил свое имя на Люси несколько лет назад. Ему чуть за 40, но он живет со своей матерью, которая заботится о нем. У него эмоциональные проблемы. Он не смог удержаться на работе", – объяснил пенсионер.

Клейборн сказал, что вся его семья поддерживает Демократическую партию.

"У нас есть веские причины не любить нашего президента. Нельсон не за президента или Илона Маска, но что-то еще, кроме этого, я не знаю. У него нет истории радикализма в каком-либо смысле", – заверил он.

Хотя мотивы Нельсон остаются неясными, в показаниях полиции приводятся скриншоты нескольких постов с ее страницы в Facebook, которые дают представление о ее жизни до ареста. На одной фотографии изображен горящий нацистский флаг, а на другой – селфи Люси в капюшоне и маске.

Фото: Скриншот

В серии других постов в социальных сетях она документировала транспереход.

"Малышка получила свой первый бюстгальтер… узри силу носков", – написала она в одной из публикаций. Еще одно изображение Люси в фиолетовом наряде 2021 года было подписано как "малышка получила свое первое платье".

Фото: Lucy Grace Nelson/Facebook

Тем временем на фоне последних действий Илона Маска в соцсетях набирает обороты движение под названием #TeslaTakedown. Оно призывает акционеров сбрасывать свои акции Tesla, а автовладельцев — продавать свои транспортные средства в ответ на это.

Маск возглавляет целевую группу президента Трампа по сокращению расходов DOGE, которая с января сократила более 62 000 федеральных рабочих мест.

Организатор веб-сайта движения, актер "Билла и Теда" Алекс Уинтер, сказал в статье Rolling Stone, что демонстрации прошли у более чем 100 дилерских центров Tesla. Однако статья не призывает к насилию в какой-либо форме.

Президент Трамп заявил журналистам, что впредь он будет считать насилие в отношении объектов Tesla "внутренним терроризмом", потому что "они наносят вред великой американской компании".

Ранее Фокус писал, что Трамп подарил своей внучке внедорожник производства компании Маска.