Живе з мамою і називає себе крихіткою: трансгендерна жінка оголосила війну Tesla (фото)

Люсі Нельсон тричі з'являлася біля автосалону Tesla, озброївшись коктейлями Молотова і балончиком із фарбою. До цього в неї ніколи не було проблем із законом.

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42-річній Люсі Грейс Нельсон, уродженої Джастін Томас Нельсон, яка кидала коктейлі Молотова в автомобілі та малювала "нацистські знаки" в автосалоні Tesla в Лавленді у Північному Колорадо, висунуто звинувачення в метанні запалювальних сумішей та вандалізмі щодо бізнесу та автомобілів у кількох випадках із графіті "образливого та ненависницького характеру", повідомляє New York Post.

В одному з інцидентів підозрювана нібито націлилася на генерального директора Tesla Ілона Маска, надряпавши "f**k Musk" червоною фарбою на передніх вікнах закладу, а в іншому написала балончиком слово "нацист" на вивісці компанії. Її заарештували ще 24 лютого, коли вона повернулася до автосалону Tesla з додатковими запалювальними пристроями та "матеріалами, що приписуються вандалізму".

За інформацією поліцейського управління Лавленда, розслідування справи почалося наприкінці січня. Дилерський центр Tesla зазнавав вандалізму, а на місці події тричі в період із січня до моменту арешту бачили Нельсон. Її спіймали з вибуховими пристроями і матеріалами для вандалізму.

Згідно з матеріалами слідства, щонайменше в чотирьох автомобілях загальною вартістю $220 тисяч було виявлено запальні суміші. У машині Люсі поліція знайшла балончики з фарбою, бензин, порожні пляшки і шматки тканини.

Люсі Грейс Нельсон

Пізніше Люсі відпустили додому під заставу в $100 тисяч, а тепер преса навела довідки про злісну противницю Tesla. З'ясувалося, що раніше у Нельсон не було кримінального минулого.

Люсі намалювала на автомобілях червоні хрести Фото: Соцмережi

За словами батька правопорушниці, 82-річного Клейборна "Джеррі" Нельсона, востаннє він розмовляв зі своєю "донькою" в січні.

"Він змінив своє ім'я на Люсі кілька років тому. Йому трохи за 40, але він живе зі своєю матір'ю, яка піклується про нього. У нього емоційні проблеми. Він не зміг утриматися на роботі", – пояснив пенсіонер.

Клейборн сказав, що вся його сім'я підтримує Демократичну партію.

"У нас є вагомі причини не любити нашого президента. Нельсон не за президента або Ілона Маска, але щось ще, крім цього, я не знаю. У нього немає історії радикалізму в будь-якому сенсі", – запевнив він.

Хоча мотиви Нельсон залишаються незрозумілими, у свідченнях поліції наводяться скріншоти кількох постів з її сторінки у Facebook, які дають уявлення про її життя до арешту. На одній фотографії зображено палаючий нацистський прапор, а на іншій – селфі Люсі в капюшоні та масці.

Фото: Скриншот

У серії інших постів у соціальних мережах вона документувала трансперехід.

"Крихітка отримала свій перший бюстгальтер… побач силу шкарпеток", – написала вона в одній із публікацій. Ще одне зображення Люсі у фіолетовому вбранні 2021 року було підписано як "крихітка отримала свою першу сукню".

Фото: Lucy Grace Nelson/Facebook

Тим часом на тлі останніх дій Ілона Маска в соцмережах набирає обертів рух під назвою #TeslaTakedown. Він закликає акціонерів скидати свої акції Tesla, а автовласників – продавати свої транспортні засоби у відповідь на це.

Маск очолює цільову групу президента Трампа зі скорочення витрат DOGE, яка з січня скоротила понад 62 000 федеральних робочих місць.

Організатор веб-сайту руху, актор "Білла і Теда" Алекс Вінтер, сказав у статті Rolling Stone, що демонстрації відбулися біля більш ніж 100 дилерських центрів Tesla. Однак стаття не закликає до насильства в будь-якій формі.

Президент Трамп заявив журналістам, що надалі він вважатиме насильство щодо об'єктів Tesla "внутрішнім тероризмом", тому що "вони завдають шкоди великій американській компанії".

Раніше Фокус писав, що Трамп подарував своїй онуці позашляховик виробництва компанії Маска.