Нечитаемо и скучно: Трамп открыл файлы об убийстве Кеннеди, но в США разочарованы

Долгожданные 80 000 страниц были опубликованы на сайте Национального архива. И исследователи заявляют, что их обманули.

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Дональд Трамп исполнил одно из своих обещаний и опубликовал все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Но любители теорий заговора и исследователи оказались разочарованы. Об этом пишет Daily Mail.

Реакция на убийство Джона Кеннеди

Массив материалов объемом 80 000 страниц оказался не слишком сенсационным. А многие старые документы выцвели, плохо отсканированы и их невозможно было прочитать.

Другие файлы представляли собой заметки, написанные от руки и совершенно неразборчивые, либо содержащие зачеркнутые слова и каракули.

И еще больше файлов оказались сильно отредактированы, несмотря на обещания администрации Трампа, что этого не произойдет.

"Я быстро просматриваю файлы JFK, чтобы проверить, сможем ли мы получить все неотредактированным, как обещали. Нет, мы не можем", — написал один исследователь.

Многие файлы, открытые Трампом, выглядят вот так Фото: Скриншот

Джон Гринвальд-младший, создатель The Black Vault, онлайн-хранилища рассекреченных правительственных документов, отметил, что в PDF-файлах нет возможности поиска, нет возможности массовой загрузки и индексации записей в виде электронных таблиц, как в предыдущих выпусках.

Документы, опубликованные 18 марта из архива Джона Ф. Кеннеди, включали отсканированные заметки, машинописные отчеты и рукописные письма.

Историк Дэвид Гарроу и вовсе назвал их "свалкой", отметив, что ранее, когда Белый дом открывал файлы – то все было более упорядочено.

Он предположил, что даже на то, чтобы открыть все документы, уйдет два дня, а на то, чтобы выяснить, есть ли что-то новое, потребуется некоторое время.

Гарроу отметил, что более 1100 отдельных выпущенных PDF-файлов не содержат никаких аннотаций, включая указание агентства-источника или номеров файлов из предыдущих выпусков.

Историки также отметили, что многие, а возможно, даже большинство из сброшенных документов ранее были опубликованы в той или иной форме.

Одним из документов был отрывок из левого политического журнала Ramparts, который издавался с 1962 по 1975 год. Этот документ был доступен общественности в течение многих лет.

Историки, отреагировавшие на публикацию документов, дали понять, что не ожидают каких-либо серьезных разоблачений, которые изменят обстоятельства убийства, однако публикация может предоставить дополнительные подробности.

Некоторые документы содержат информацию о деятельности Ли Харви Освальда до убийства, включая его контакты с кубинской и советской разведкой. В одном документе отмечено, что Освальд считался "плохим стрелком".

Ли Харви Освальд за мгновение до убийства Фото: Скриншот

В пресс-релизе также содержалось письмо от некоего россиянина, в котором он утверждал, что в августе 1963 года предупреждал американских чиновников о том, что Освальд готовит убийство президента.

Напомним, в конце февраля в США умер телохранитель Джона Кеннеди, который не успел закрыть его от пули и всю жизнь страдал из-за этого.