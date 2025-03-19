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Нечитаемо и скучно: Трамп открыл файлы об убийстве Кеннеди, но в США разочарованы

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Фото: Getty Images | Джон Кеннеди за несколько минут до убийства в Далласе

Долгожданные 80 000 страниц были опубликованы на сайте Национального архива. И исследователи заявляют, что их обманули.

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Дональд Трамп исполнил одно из своих обещаний и опубликовал все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Но любители теорий заговора и исследователи оказались разочарованы. Об этом пишет Daily Mail.

Реакция на убийство Джона Кеннеди

Массив материалов объемом 80 000 страниц оказался не слишком сенсационным. А многие старые документы выцвели, плохо отсканированы и их невозможно было прочитать.

Другие файлы представляли собой заметки, написанные от руки и совершенно неразборчивые, либо содержащие зачеркнутые слова и каракули.

И еще больше файлов оказались сильно отредактированы, несмотря на обещания администрации Трампа, что этого не произойдет.

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"Я быстро просматриваю файлы JFK, чтобы проверить, сможем ли мы получить все неотредактированным, как обещали. Нет, мы не можем", — написал один исследователь.

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Многие файлы, открытые Трампом, выглядят вот так
Фото: Скриншот

Джон Гринвальд-младший, создатель The Black Vault, онлайн-хранилища рассекреченных правительственных документов, отметил, что в PDF-файлах нет возможности поиска, нет возможности массовой загрузки и индексации записей в виде электронных таблиц, как в предыдущих выпусках.

Документы, опубликованные 18 марта из архива Джона Ф. Кеннеди, включали отсканированные заметки, машинописные отчеты и рукописные письма.

Историк Дэвид Гарроу и вовсе назвал их "свалкой", отметив, что ранее, когда Белый дом открывал файлы – то все было более упорядочено.

Он предположил, что даже на то, чтобы открыть все документы, уйдет два дня, а на то, чтобы выяснить, есть ли что-то новое, потребуется некоторое время.

Гарроу отметил, что более 1100 отдельных выпущенных PDF-файлов не содержат никаких аннотаций, включая указание агентства-источника или номеров файлов из предыдущих выпусков.

Историки также отметили, что многие, а возможно, даже большинство из сброшенных документов ранее были опубликованы в той или иной форме.

Одним из документов был отрывок из левого политического журнала Ramparts, который издавался с 1962 по 1975 год. Этот документ был доступен общественности в течение многих лет.

Историки, отреагировавшие на публикацию документов, дали понять, что не ожидают каких-либо серьезных разоблачений, которые изменят обстоятельства убийства, однако публикация может предоставить дополнительные подробности.

Некоторые документы содержат информацию о деятельности Ли Харви Освальда до убийства, включая его контакты с кубинской и советской разведкой. В одном документе отмечено, что Освальд считался "плохим стрелком".

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Ли Харви Освальд за мгновение до убийства
Фото: Скриншот

В пресс-релизе также содержалось письмо от некоего россиянина, в котором он утверждал, что в августе 1963 года предупреждал американских чиновников о том, что Освальд готовит убийство президента.

Напомним, в конце февраля в США умер телохранитель Джона Кеннеди, который не успел закрыть его от пули и всю жизнь страдал из-за этого.

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