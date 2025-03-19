Нечитабельно і нудно: Трамп відкрив файли про вбивство Кеннеді, але у США розчаровані

Довгоочікувані 80 000 сторінок були опубліковані на сайті Національного архіву. І дослідники заявляють, що їх обдурили.

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Дональд Трамп виконав одну зі своїх обіцянок і опублікував усі документи, що стосуються вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді. Але любителі теорій змови і дослідники виявилися розчаровані. Про це пише Daily Mail.

Реакція на вбивство Джона Кеннеді

Масив матеріалів обсягом 80 000 сторінок виявився не надто сенсаційним. А багато старих документів вицвіли, погано відскановані і їх неможливо було прочитати.

Інші файли були нотатками, написаними від руки і абсолютно нерозбірливими, або такими, що містили закреслені слова і каракулі.

І ще більше файлів виявилися сильно відредагованими, незважаючи на обіцянки адміністрації Трампа, що цього не станеться.

"Я швидко переглядаю файли JFK, щоб перевірити, чи зможемо ми отримати все невідредагованим, як обіцяли. Ні, ми не можемо", — написав один дослідник.

Багато файлів, відкритих Трампом, мають ось такий вигляд Фото: Скриншот

Джон Грінвальд-молодший, творець The Black Vault, онлайн-сховища розсекречених урядових документів, зазначив, що у PDF-файлах немає можливості пошуку, немає можливості масового завантаження та індексації записів у вигляді електронних таблиць, як у попередніх випусках.

Документи, опубліковані 18 березня з архіву Джона Ф. Кеннеді, містили відскановані нотатки, машинописні звіти і рукописні листи.

Історик Девід Гарроу і зовсім назвав їх "звалищем", зазначивши, що раніше, коли Білий дім відкривав файли, то все було більш упорядковано.

Він припустив, що навіть на те, щоб відкрити всі документи, піде два дні, а на те, щоб з'ясувати, чи є щось нове, знадобиться деякий час.

Гарроу зазначив, що понад 1100 окремих випущених PDF-файлів не містять жодних анотацій, включно із зазначенням агенції-джерела або номерів файлів із попередніх випусків.

Історики також зазначили, що багато, а можливо, навіть більшість зі скинутих документів раніше було опубліковано в тій чи іншій формі.

Одним із документів був уривок із лівого політичного журналу Ramparts, який видавали з 1962 по 1975 рік. Цей документ був доступний громадськості протягом багатьох років.

Історики, які відреагували на публікацію документів, дали зрозуміти, що не очікують якихось серйозних викриттів, які змінять обставини вбивства, однак публікація може надати додаткові подробиці.

Деякі документи містять інформацію про діяльність Лі Гарві Освальда до вбивства, включно з його контактами з кубинською та радянською розвідкою. В одному документі зазначено, що Освальд вважався "поганим стрільцем".

Лі Гарві Освальд за мить до вбивства Фото: Скриншот

У прес-релізі також містився лист від якогось росіянина, в якому він стверджував, що в серпні 1963 року попереджав американських чиновників про те, що Освальд готує вбивство президента.

Нагадаємо, наприкінці лютого у США помер охоронець Джона Кеннеді, який не встиг закрити його від кулі і все життя страждав через це.