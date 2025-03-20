Освободитель заложников и отец-основатель: во Флориде устроили танец дронов в честь Трампа
Дроны складывались в хвалебные надписи в адрес президента США и узнаваемые образы.
В Майами, Флорида, неизвестные поклонники Дональда Трампа устроили масштабное шоу дронов в его честь. Видео стало вирусным на X после того, как его опубликовали мэр города и ряд влиятельных республиканцев. Однако кто именно устроил шоу – неизвестно, пишет Newsweek.
Журналисты связались с мэром Майами Фрэнсисом Суаресом и полицейским департаментом Майами для получения комментариев, но кто поднял в небо сотни дронов и когда это происходило – неизвестно. Не исключено, что это видео было создано ИИ.
За последние пару дней целый ряд известных преимущественно консервативно настроенных аккаунтов X опубликовали кадры, которые, по их словам, показывают масштабную демонстрацию дронов в поддержку Трампа над Майами.
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Клип продолжительностью около минуты начинается с того, что в ночное небо поднимается большое количество небольших дронов, а затем показывают кадры, на которых дроны формируют изображение Трампа, исполняющего свой культовый танец YMCA.
Затем беспилотники пишут в ночном небе "Новый золотой век для Мира и Надежды", после чего сначала трансформируются в американский флаг, а затем в модифицированную версию горы Рашмор с добавленным Трампом в качестве пятого президента среди отцов-основателей.
Затем следует текст "Исторический президент", за которым следует "Лучший в мире мастер заключения сделок", два рукопожатия, затем "Освободитель заложников" и, по-видимому, большой орел – символ Америки.
После этого текст трансформируется в "Защитников свободы" над картами Соединенных Штатов и Израиля, включая палестинские территории на Западном берегу. Затем следует текст "Борьба с ненавистью", "Борьба с антисемитизмом", "Борьба с терроризмом", а затем изображение танцующего Дональда Трампа, прежде чем предполагаемые дроны превращаются в карту мира с текстом "Спасибо, президент Трамп".
Видео опубликовали, среди прочих, влиятельный блогер Колин Рагг, а также Эрик Догерти, помощник директора новостей консервативно настроенного издания Florida's Voice, который написал, что новое шоу дронов Трампа в Майами просто шикарно.
Напомним, сторонники Трампа ранее предлагали создать новую долларовую купюру с изображением действующего президента США, а также изваять его на горе Рашмор рядом с уже почившими президентам.
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