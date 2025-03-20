Визволитель заручників і батько-засновник: у Флориді влаштували танець дронів на честь Трампа

Дрони складалися в хвалебні написи на адресу президента США і впізнавані образи.

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У Маямі, Флорида, невідомі шанувальники Дональда Трампа влаштували масштабне шоу дронів на його честь. Відео стало вірусним на X після того, як його опублікували мер міста та низка впливових республіканців. Однак хто саме влаштував шоу — невідомо, пише Newsweek.

Шоу дронів у небі над Маямі

Журналісти зв'язалися з мером Маямі Френсісом Суаресом і поліцейським департаментом Маямі для отримання коментарів, але хто підняв у небо сотні дронів і коли це відбувалося — невідомо. Не виключено, що це відео було створено ШІ.

За останні кілька днів ціла низка відомих переважно консервативно налаштованих акаунтів X опублікували кадри, які, за їхніми словами, показують масштабну демонстрацію дронів на підтримку Трампа над Маямі.

Кліп тривалістю близько хвилини починається з того, що в нічне небо піднімається велика кількість невеликих дронів, а потім показують кадри, на яких дрони формують зображення Трампа, який виконує свій культовий танець YMCA.

Потім безпілотники пишуть у нічному небі "Нове золоте століття для Миру і Надії", після чого спочатку трансформуються в американський прапор, а потім у модифіковану версію гори Рашмор із додаванням Трампа як п'ятого президента серед батьків-засновників.

Потім слідує текст "Історичний президент", за яким слідує "Найкращий у світі майстер укладення угод", два рукостискання, потім "Визволитель заручників" і, мабуть, великий орел — символ Америки.

Після цього текст трансформується в "Захисників свободи" над картами Сполучених Штатів та Ізраїлю, включно з палестинськими територіями на Західному березі. Потім слідує текст "Боротьба з ненавистю", "Боротьба з антисемітизмом", "Боротьба з тероризмом", а потім зображення Дональда Трампа, який танцює, перш ніж передбачувані дрони перетворюються на мапу світу з текстом "Спасибі, президенте Трампе".

Відео опублікували, серед інших, впливовий блогер Колін Рагг, а також Ерік Догерті, помічник директора новин консервативно налаштованого видання Florida's Voice, який написав, що нове шоу дронів Трампа в Маямі просто шикарне.

Нагадаємо, прихильники Трампа раніше пропонували створити нову доларову купюру із зображенням чинного президента США, а також виліпити його на горі Рашмор поруч із уже спочилими президентами.