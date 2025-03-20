В Польше женщину упекли в психбольницу из-за желания сделать аборт: подробности

Женщину заверили, что с ребенком все хорошо, но впоследствии она узнала, что ребенок может не дожить до родов, или родиться с инвалидностью.

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В Польше в городе Лодзь произошел вопиющий случай. Женщину, у которой обнаружили власти плода, упекли в психбольницу из-за того, что она решила прервать беременность. Об этом пишет издание Кobieta.onet.pl.

Анита была пациенткой Центральной клинической больницы Медицинского университета Лодзи. Она была беременна, и должен был родиться ее второй сын Фелек. Ультразвуковое обследование и амниоцентез проводила доктор медицинских наук, заведующая клиникой генетики ХБП Анна Мочульская. Несмотря на отклонения от нормы УЗИ, беременную женщину заверили, что проблема незначительна, и она родит здорового ребенка.

Между тем, одна из врачей, которая присутствовала на УЗИ сказала женщине, что у ее ребенка серьезная патология развития. Также это подтвердил на консилиуме педиатр по костным заболеваниям. Он сообщил женщине, что ребенок может не дожить до родов, а дефекты были заметны в анализах с 20-й недели беременности.

После этого она с мужем решили сделать аборт. Когда она сообщила врачам, что думает о прерывании беременности, их отношение резко изменилось — настолько, что когда она обратилась за консультацией к психологу, она оказалась в психиатрической больнице.

Врачи закрыли ее в изоляторе — комнате 2 метра на 2 метра, без дверных ручек и розеток. Они забрали ремень халата и кошелек, телефонные кабели и даже витамины для беременности.

Благодаря вмешательству женских организаций ее удалось выписать из психиатрической больницы. Ей сделали дополнительные обследования и созвали две встречи для принятия решения о дальнейшем ведении беременности. Анита подала заявление на аборт, и психиатрическая консультация пришла к выводу, что "основания для прерывания беременности есть". В итоге женщине прервали беременность после скандала.

Следует отметить, что в Польше запрещены аборты. Законы страны позволяют прерывать беременность, только если она является результатом сексуального насилия или инцеста, или если это представляет прямую угрозу жизни или здоровью матери.

Напомним, что ранее в Польше при трагических обстоятельствах умерла 25-летняя беременная украинка. В местную больницу привезли беременную женщину в тяжелом состоянии. Она была без сознания. Исследования показали, что у женщины произошло внутреннее кровотечение из-за разрыва матки. Ребенок в утробе был мертвым.