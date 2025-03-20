У Польщі жінку запроторили до психлікарні через бажання зробити аборт: подробиці

Жінку запевнили, що з дитиною все добре, але згодом вона дізналася, що дитина може не дожити до пологів, або народитися з інвалідністю.

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У Польщі у місті Лодзь стався кричущий випадок. Жінку, у якої виявили влади плоду, запроторили до психлікарні через те, що вона вирішила перервати вагітність. Про це пише видання Кobieta.onet.pl.

Аніта була пацієнткою Центральної клінічної лікарні Медичного університету Лодзі. Вона була вагітна, і мав народитися її другий син Фелек. Ультразвукове обстеження та амніоцентез проводила докторка медичних наук, завідувачка клініки генетики ХХН Ганна Мочульська. Попри відхилення від норми УЗД, вагітну жінку запевнили, що проблема незначна, і вона народить здорову дитину.

Між тим, одна із лікарок, яка була присутня на УЗД сказала жінці, що у її дитини серйозна патологія розвитку. Також це підтвердив на консиліумі педіатр з кісткових захворювань. Він повідомив жінці, що дитина може не дожити до пологів, а дефекти були помітні в аналізах з 20-го тижня вагітності.

Після цього вона з чоловіком вирішили зробити аборт. Коли вона повідомила лікарям, що думає про переривання вагітності, їхнє ставлення різко змінилося – настільки, що коли вона звернулася за консультацією до психолога, вона опинилася в психіатричній лікарні.

Лікарі закрили її в ізоляторі – кімнаті 2 метри на 2 метри, без дверних ручок і розеток. Вони забрали ремінь халата та гаманець, телефонні кабелі та навіть вітаміни для вагітності.

Завдяки втручанню жіночих організацій її вдалося виписати з психіатричної лікарні. Їй зробили додаткові обстеження та скликали дві зустрічі для прийняття рішення щодо подальшого ведення вагітності. Аніта подала заяву на аборт, і психіатрична консультація прийшла до висновку, що "підстави для переривання вагітності є". Зрештою жінці перервали вагітність після скандалу.

Слід зазначити, що в Польщі заборонені аборти. Закони країни дозволяють переривати вагітність, лише якщо вона є результатом сексуального насильства чи інцесту, або якщо це становить пряму загрозу життю чи здоров’ю матері.

Нагадаємо, що раніше в Польщі за трагічних обставин померла 25-річна вагітна українка. До місцевої лікарні привезли вагітну жінку у важкому стані. Вона була непритомною. Дослідження виявили, що у жінки сталася внутрішня кровотеча через розрив матки. Дитина в утробі була мертвою.