"Вцепилась в бедро": мужчину судят за убийство медведя, который на него напал

Инцидент произошел, когда подсудимый вместе с 15 другими охотниками охотился на кабанов. Он рассказал, что наткнулся на двух медвежат, а потом появилась медведица и напала на него.

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Во Франции судят 81-летнего охотника, который убил напавшего на него бурого медведя. Все из-за того, что животное было редкого вида и жило в заповеднике. Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что инцидент произошел, когда подсудимый Андре Ривес вместе с 15 другими охотниками охотился на кабанов в Пиренеях. Он рассказал, что наткнулся на двух медвежат, а потом появилась медведица и напала на него.

"Наши взгляды встретились, и она атаковала меня. Вцепилась в мое левое бедро, я запаниковал и выстрелил. Она отошла, рыча, обошла меня и укусила за правую икру. Я упал, а она ела мою ногу. Я перезарядил ружье и снова выстрелил", — рассказал он в суде.

Очевидцы рассказали, что не знали, что находятся на территории заповедника, потому что не было ограничительных знаков и указателей. Впрочем, расследование полиции показало, что медведица по имени Карамель была застрелена на расстоянии в 400 метров из разрешенной охотничьей зоны.

У Ривеса изъяли оружие и запретили охоту. Он заявил, что хочет вернуть свое ружье и дальше охотиться.

Мужчине грозит до трех лет заключения и штраф в размере €150 000 за уничтожение вида, который находится под защитой. Его друзьям грозит штраф за охоту в заповеднике.

Судья отметил, что это не процесс "за или против охоты", а рассмотрение законности убийства медведя.

Сейчас бурых медведей в Пиренеях всего лишь около сотни.

Напомним, что в США медведь упал с дерева на 58-летнего мужчину — отца 5 детей. Охотников, которые охотились на медведя и загнали его на дерево. В какой-то момент напуганное животное сорвалось с высоты и упало прямо на одного из них.