"Вчепилася в стегно": чоловіка судять за вбивство ведмедя, який на нього напав

Інцидент стався, коли підсудний разом із 15 іншими мисливцями полював на кабанів. Він розповів, що натрапив на двох ведмежат, а потім з'явилася ведмедиця і напала на нього.

Related video

У Франції судять 81-річного мисливця, який вбив бурого ведмедя, що на нього напав. Все через те, що тварина була рідкісного виду і жила в заповіднику. Про це повідомляє Le Parisien.

Зазначається, що інцидент стався, коли підсудний Андре Рівес разом із 15 іншими мисливцями полював на кабанів у Піренеях. Він розповів, що натрапив на двох ведмежат, а потім з'явилася ведмедиця і напала на нього.

"Наші погляди зустрілися, і вона атакувала мене. Вчепилася в моє ліве стегно, я запанікував і вистрілив. Вона відійшла, гарчачи, обійшла мене і вкусила за праву литку. Я впав, а вона їла мою ногу. Я перезарядив рушницю і знову вистрілив", — розповів він у суді.

Очевидці розповіли, що не знали, що перебувають на території заповіднику, бо не було обмежувальних знаків і вказівників. Втім, розслідування поліції показало, що ведмедиця на ім'я Карамель була застрелена на відстані в 400 метрів із дозволеної мисливської зони.

У Рівеса вилучили зброю і заборонили полювання. Він заявив, що хоче повернути свою рушницю і далі полювати.

Чоловікові загрожує до трьох років ув'язнення та штраф у розмірі €150 000 за знищення виду, який перебуває під захистом. Його друзям загрожує штраф за полювання у заповіднику.

Суддя зазначив, що це не процес "за чи проти полювання", а розгляд законності вбивства ведмедя.

Зараз бурих ведмедів у Піренеях усього лише близько сотні.

Нагадаємо, що у США ведмідь впав з дерева на 58-річного чоловіка — батька 5 дітей. Мисливців, які полювали на ведмедя і загнали його на дерево. В якусь мить налякана тварина зірвалася з висоти і впала просто на одного із них.