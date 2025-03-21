Взрыв на подстанции в Лондоне: аэропорт Хитроу закрыт, а тысячи людей остались без света

Один из крупнейших аэропортов Европы будет закрыт 24 часа, а все прибывающие и вылетающие рейсы отменены.

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В Лондоне произошел взрыв на электроподстанции, что что привело к масштабному отключению электроэнергии. Начался сильный пожар и без света остался аэропорт Хитроу через который ежедневно проходят 200 тысяч человек. Восстановить его работу обещают только через 24 часа. Об этом пишет Daily Mail.

Пожар на подстанции

Пожарные получили сигнал о пожаре около 23:30 в четверг, а загруженный аэропорт, в котором в среднем каждые 45 секунд приземляются или взлетают самолеты, объявил о своем закрытии в 2 часа ночи в пятницу.

Ежедневно через аэропорт проходит более 200 000 человек, и хаос, который ожидается из-за закрытия, по всей вероятности, будет ощущаться в течение выходных.

Рейсы в Хитроу отправляют в другие аэропорты и даже страны Фото: Скриншот

Представитель аэропорта Хитроу заявил, что у них нет ясности относительно того, когда подача электроэнергии может быть восстановлена.

"Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет иного выбора, кроме как закрыть аэропорт Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года. Мы ожидаем существенных сбоев в работе аэропорта в ближайшие дни, и пассажирам ни при каких обстоятельствах не следует отправляться в аэропорт до его открытия", — сообщили в аэропорту.

Пожар на подстанции в Лондоне

Рейсы, которые должны приземлиться в Хитроу, уже перенаправляются, и Flightradar24 сообщает, что это затронет по меньшей мере 1351 рейс в Хитроу и из него. Это означает, что закрытие может затронуть до 145 000 путешественников.

Кроме этого возгорание электроподстанции недалеко от аэропорта оставило без электричества тысячи домов на западе Лондона.

Более 70 пожарных и десять пожарных машин прибыли на место происшествия на Нестлс-авеню в Хейсе, чтобы справиться с пожаром. Около 150 человек были эвакуированы из района, а в качестве меры предосторожности установлено 200-метровое оцепление. Всего без света остались более 16 тысяч домохозяйств.

Причина пожара остается неизвестной. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, вечером 20 марта был атакован важный объект газотранспортной системы России: газоизмерительная станция "Суджа", расположенная недалеко от границы между Сумской областью Украины и Курской областью России.