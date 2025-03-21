Взрыв на подстанции в Лондоне: аэропорт Хитроу закрыт, а тысячи людей остались без света
Один из крупнейших аэропортов Европы будет закрыт 24 часа, а все прибывающие и вылетающие рейсы отменены.
В Лондоне произошел взрыв на электроподстанции, что что привело к масштабному отключению электроэнергии. Начался сильный пожар и без света остался аэропорт Хитроу через который ежедневно проходят 200 тысяч человек. Восстановить его работу обещают только через 24 часа. Об этом пишет Daily Mail.
Пожарные получили сигнал о пожаре около 23:30 в четверг, а загруженный аэропорт, в котором в среднем каждые 45 секунд приземляются или взлетают самолеты, объявил о своем закрытии в 2 часа ночи в пятницу.
Ежедневно через аэропорт проходит более 200 000 человек, и хаос, который ожидается из-за закрытия, по всей вероятности, будет ощущаться в течение выходных.
Представитель аэропорта Хитроу заявил, что у них нет ясности относительно того, когда подача электроэнергии может быть восстановлена.
"Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет иного выбора, кроме как закрыть аэропорт Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года. Мы ожидаем существенных сбоев в работе аэропорта в ближайшие дни, и пассажирам ни при каких обстоятельствах не следует отправляться в аэропорт до его открытия", — сообщили в аэропорту.
Рейсы, которые должны приземлиться в Хитроу, уже перенаправляются, и Flightradar24 сообщает, что это затронет по меньшей мере 1351 рейс в Хитроу и из него. Это означает, что закрытие может затронуть до 145 000 путешественников.
Кроме этого возгорание электроподстанции недалеко от аэропорта оставило без электричества тысячи домов на западе Лондона.
Более 70 пожарных и десять пожарных машин прибыли на место происшествия на Нестлс-авеню в Хейсе, чтобы справиться с пожаром. Около 150 человек были эвакуированы из района, а в качестве меры предосторожности установлено 200-метровое оцепление. Всего без света остались более 16 тысяч домохозяйств.
Причина пожара остается неизвестной. О пострадавших пока не сообщается.
Напомним, вечером 20 марта был атакован важный объект газотранспортной системы России: газоизмерительная станция "Суджа", расположенная недалеко от границы между Сумской областью Украины и Курской областью России.