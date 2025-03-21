Вибух на підстанції в Лондоні: аеропорт Хітроу закритий, а тисячі людей залишилися без світла

Один із найбільших аеропортів Європи буде закрито на 24 години, а всі рейси, що прибувають і вилітають, скасовано.

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У Лондоні стався вибух на електропідстанції, що призвело до масштабного відключення електроенергії. Почалася сильна пожежа і без світла залишився аеропорт Хітроу через який щодня проходять 200 тисяч людей. Відновити його роботу обіцяють тільки через 24 години. Про це пише Daily Mail.

Пожежа на підстанції

Пожежники отримали сигнал про пожежу близько 23:30 у четвер, а завантажений аеропорт, у якому в середньому кожні 45 секунд приземляються або злітають літаки, оголосив про своє закриття о 2 годині ночі в п'ятницю.

Щодня через аеропорт проходить понад 200 000 осіб, і хаос, який очікується через закриття, цілком ймовірно, буде відчуватися протягом вихідних.

Рейси в Хітроу відправляють в інші аеропорти і навіть країни Фото: Скриншот

Представник аеропорту Хітроу заявив, що у них немає ясності щодо того, коли подача електроенергії може бути відновлена.

"Щоб забезпечити безпеку наших пасажирів і колег, у нас немає іншого вибору, окрім як закрити аеропорт Хітроу до 23:59 21 березня 2025 року. Ми очікуємо істотних збоїв у роботі аеропорту найближчими днями, і пасажирам за жодних обставин не слід вирушати в аеропорт до його відкриття", — повідомили в аеропорту.

Пожежа на підстанції в Лондоні

Рейси, які мають приземлитися в Хітроу, вже переспрямовують, і Flightradar24 повідомляє, що це торкнеться щонайменше 1351 рейсу в Хітроу і з нього. Це означає, що закриття може торкнутися до 145 000 мандрівників.

Крім цього загоряння електропідстанції недалеко від аеропорту залишило без електрики тисячі будинків на заході Лондона.

Понад 70 пожежників і десять пожежних машин прибули на місце події на Нестлс-авеню в Гейсі, щоб впоратися з пожежею. Близько 150 осіб було евакуйовано з району, а як запобіжний захід встановлено 200-метрове оточення. Загалом без світла залишилися понад 16 тисяч домогосподарств.

Причина пожежі залишається невідомою. Про постраждалих поки що не повідомляють.

Нагадаємо, увечері 20 березня було атаковано важливий об'єкт газотранспортної системи Росії: газовимірювальну станцію "Суджа", розташовану неподалік від кордону між Сумською областю України та Курською областю Росії.