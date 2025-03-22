Имея рынок из 37 миллионов потенциальных покупателей, президент США Дональд Трамп уверен, что они смогут заработать не менее 5 триллионов долларов, продав один миллион этих эксклюзивных карточек, говорят в команде американского президента.

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Соединенные Штаты Америки за сутки продали 1000 "золотых виз" и выручили за это 5 миллиардов долларов. Об этом рассказал министр торговли США Говард Лутник, пишет Financial Ехргеѕѕ.

Так, Говард Лутник объявил, что он заработал 5 миллиардов долларов за один день, продав 1000 иммиграционных золотых карточек, каждая стоимостью 5 миллионов долларов. Он заявил, что, имея рынок из 37 миллионов потенциальных покупателей, президент США Дональд Трамп уверен, что они смогут заработать не менее 5 триллионов долларов, продав один миллион этих эксклюзивных карточек.

"В мире есть 37 миллионов людей, которые способны купить карточку. Президент считает, что мы можем продать миллион", — сказал Лутник.

Ранее Лутник утверждал, что 250 000 человек выразили интерес к приобретению "золотых карт" Трампа, которые президент представил около месяца назад как замену существующей инвесторской визы EB-5.

Когда его спросили о происхождении золотой карты, которую в подкасте также называют "Козырной картой", Лутник рассказал, что это была идея Трампа, которая возникла во время встречи с инвестором Джоном Полсоном. Лутник заявил, что его роль заключалась в том, чтобы реализовать видение Трампа, добавив: "Я понял, как это сделать".

Собранные средства были направлены на сокращение государственного долга США, который сейчас составляет потрясающие 36,2 триллиона долларов.

Напомним, что 21 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдаст приказ о начале военных действий против Ирана, чтобы не допустить появления у страны ядерного оружия.