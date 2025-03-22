США за добу продали 1000 "золотих віз" на 5 мільярдів доларів

Маючи ринок із 37 мільйонів потенційних покупців, президент США Дональд Трамп упевнений, що вони зможуть заробити щонайменше 5 трильйонів доларів, продавши один мільйон цих ексклюзивних карток, кажуть в команді американського президента.

Related video

Сполучені Штати Америки за добу продали 1000 "золотих віз" і вторгували за це 5 мільярдів доларів. Про це розповів міністр торгівлі США Говард Лутнік, пише Financial Еxpress.

Так, Говард Лутнік оголосив, що він заробив 5 мільярдів доларів за один день, продавши 1000 імміграційних золотих карток, кожна вартістю 5 мільйонів доларів. Він заявив, що, маючи ринок із 37 мільйонів потенційних покупців, президент США Дональд Трамп упевнений, що вони зможуть заробити щонайменше 5 трильйонів доларів, продавши один мільйон цих ексклюзивних карток.

"У світі є 37 мільйонів людей, які здатні купити картку. Президент вважає, що ми можемо продати мільйон", — сказав Лутнік.

Раніше Лутнік стверджував, що 250 000 людей висловили інтерес до придбання "золотих карт" Трампа, які президент представив близько місяця тому як заміну існуючої інвесторської візи EB-5.

Коли його запитали про походження золотої картки, яку в подкасті також називають "Козирною картою", Лутнік розповів, що це була ідея Трампа, яка виникла під час зустрічі з інвестором Джоном Полсоном. Лутнік заявив, що його роль полягала в тому, щоб реалізувати бачення Трампа, додавши: "Я зрозумів, як це зробити".

Зібрані кошти були спрямовані на скорочення державного боргу США, який наразі становить приголомшливі 36,2 трильйона доларів.

Нагадаємо, що 21 березня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп віддасть наказ про початок військових дій проти Ірану, щоб не допустити появи у країни ядерної зброї.