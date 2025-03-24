Нашли общее с Гитлером: хакеры выкрали данные о ДНК Путина у племянника главы РФ

Михаил Путин прошел генетический тест и опрометчиво хранил данные на своем компьютере с простым паролем.

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Российский президент Владимир Путин ревностно охраняет свои данные и тем более данные ДНК. Однако их получили хакеры с компьютера его племянника Михаила Путина, который два года назад прошел генетический тест. Об этом пишет BILD.

Сообщается, что хакеры взломали компьютер 58-летнего Михаила Путина по поручению государственного агентства. Михаил – сын двоюродного брата российского президента, в 2023 году он был переизбран членом Правления ПАО "Газпром" заместителем главы правления сроком на 5 лет. И тогда же Михаил Путин получил результаты генетического теста, который он прошел в ведущей российской компании "Генотек". Данные он хранил на компьютере.

Михаил Путин - двоюродный племянник российского президента Фото: Газпром

Отмечается, что бабушка и дедушка Владимира Путина являются прабабушкой и прадедушкой Михаила Путина. Таким образом, генетическое сходство двух Путиных составляет 6,25 процента. И Михаил, и Владимир являются носителями одной и той же мужской гаплогруппы Y, поскольку у них есть общий предок по отцовской линии. Это означает, что у них одинаковая мутация на Y-хромосоме.

Эта генная цепочка берет свое начало на территории современного Косово. Она есть у 30 процентов проживающих там людей. На Балканах в целом этот показатель составляет около 15 процентов, а в России — менее пяти процентов. Неожиданно много представителей E-V13 обнаружено в Поволжье, в России. По одной из версий, их предки прибыли в Поволжье в 16 веке, когда царь Иван IV Грозный воевал с Казанским Ханством и нанимал солдат себе в войско.

ДНК E-V13 может представлять определенные риски для ее владельцев, включая Михаила и Владимира Путиных.

Сюда входит повышенный риск рака простаты. Исследование 2024 года выявило связь между заболеванием и геномом Путина.

Кроме того, в 2010 году британские таблоиды писали, что Адольф Гитлер также был представителем редкой гаплогруппы E-V13 (также известной как E1b1b).

Адольф Гитлер

Напомним, Владимир Путини тщательно скрывает всю информацию о своей семье. Но журналистам все равно удалось выяснить, как и где живут его младшие дети от Алины Кабаевой.