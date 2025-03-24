Знайшли спільне з Гітлером: хакери викрали дані про ДНК Путіна у племінника глави РФ

Михайло Путін пройшов генетичний тест і необачно зберігав дані на своєму комп'ютері з простим паролем.

Related video

Російський президент Володимир Путін ревно охороняє свої дані і тим більше дані ДНК. Однак їх отримали хакери з комп'ютера його племінника Михайла Путіна, який два роки тому пройшов генетичний тест. Про це пише BILD.

Повідомляється, що хакери зламали комп'ютер 58-річного Михайла Путіна за дорученням державного агентства. Михайло — син двоюрідного брата російського президента, 2023 року його було переобрано членом Правління ПАТ "Газпром" заступником голови правління строком на 5 років. І тоді ж Михайло Путін отримав результати генетичного тесту, який він пройшов у провідній російській компанії "Генотек". Дані він зберігав на комп'ютері.

Михайло Путін — двоюрідний племінник російського президента Фото: Газпром

Зазначається, що бабуся і дідусь Володимира Путіна є прабабусею і прадідусем Михайла Путіна. Таким чином, генетична схожість двох Путіних становить 6,25 відсотка. І Михайло, і Володимир є носіями однієї й тієї самої чоловічої гаплогрупи Y, оскільки у них є спільний предок по батьківській лінії. Це означає, що в них однакова мутація на Y-хромосомі.

Цей генний ланцюжок бере свій початок на території сучасного Косово. Він є у 30 відсотків людей, які проживають там. На Балканах загалом цей показник становить близько 15 відсотків, а в Росії — менше п'яти відсотків. Несподівано багато представників E-V13 виявлено в Поволжі, в Росії. За однією з версій, їхні пращури прибули в Поволжя в 16 столітті, коли цар Іван IV Грозний воював з Казанським Ханством і наймав солдатів собі у військо.

ДНК E-V13 може становити певні ризики для її власників, включно з Михайлом і Володимиром Путіними.

Сюди входить підвищений ризик раку простати. Дослідження 2024 року виявило зв'язок між захворюванням і геномом Путіна.

Крім того, 2010 року британські таблоїди писали, що Адольф Гітлер також був представником рідкісної гаплогрупи E-V13 (також відомої як E1b1b).

Адольф Гітлер

Нагадаємо, Володимир Путіні ретельно приховує всю інформацію про свою сім'ю. Але журналістам все одно вдалося з'ясувати, як і де живуть його молодші діти від Аліни Кабаєвої.