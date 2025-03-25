Без невесты: в Афганистане теперь играют свадьбы исключительно в мужской компании

Обычно брачные документы подписывают и жених и невеста. Но на этой свадьбе в Кабуле они вообще не виделись на протяжении всей церемонии.

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В Афганистане, который сейчас контролируется и управляется талибами, прошла свадьба без невесты. На церемонии, на которой довелось побывать британскому тревел-блогеру Майлзу Рутледжу, присутствовали только мужчины. Невеста даже не появилась, когда жених получал поздравления и официально стал мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Британей побывал на свадьбе высокопоставленного талиба

На свадьбе, состоявшейся во Дворце бракосочетаний "Уран" на севере Кабула, присутствовали тысячи гостей, но она была полностью изолированной.

На видеозаписи, снятой Майлзом Рутледжем, запечатлен огромный белый зал, украшенный золотым декором, полностью заполненный мужчинами за десятками столов.

Майлз рассказал, что все женщины находились в другом помещении и было примерно столько же, сколько и мужчин.

Блогера также пригласили на никах — неотъемлемую часть исламской свадьбы, на которой жених и невеста подписывают официальный брачный контракт.

Хотя обычно контракт подписывают и жених, и невеста, на этот раз талибы пошли другим путем: девушка контракт не подписывала, ее вообще не было на церемонии.

Вместо этого мужчины из семей жениха и невесты сидели вместе в закрытой комнате и проходили официальную процедуру от их имени. Майлз отметил, что жениху подарили два авто и конверты с деньгами. А гостям делали рисунки хной на руках. Пока гостей осыпали белым конфетти, жених сидел в одиночестве на почетном месте.

Угощали мужчин пловом и пельменями с мясом, а запивали они угощение Pepsi. Видео резко обрывается после того, как Рутледжу приказывают прекратить снимать оставшуюся часть торжества.

Майлз Рутледж – известный исследователь и тревел-блогер. Ранее он ездил в Афганистан всего за день до падения Кабула, когда талибы свергли правительство и вернули себе контроль над страной, в августе 2021 года. Британской армии пришлось переправлять Рутледжа по воздуху в безопасное место.

Майлз Рутледж на свадьбе высокопоставленного талиба в Кабуле Фото: Скриншот

В 2023 году во время очередного визита в страну он был арестован талибами и провел восемь месяцев в афганской тюрьме.

Напомним, после возвращения Талибана к власти в августе 2021 года женщины все чаще вытесняются из общественной жизни. Им запретили получать среднее образование, ограничили трудоустройство и заблокировали доступ в парки и другие общественные места.

В октябре 2024 года Талибан запретил женщинам говорить с другими женщинами, а также им нельзя петь и говорить с мужчинами. Вслух читать Коран также не позволяется.

Однополые отношения по-прежнему караются длительными сроками тюремного заключения, а забрасывание камнями стало обычным наказанием за "нравственные преступления".