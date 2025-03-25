Без нареченої: в Афганістані тепер грають весілля виключно в чоловічій компанії

Зазвичай шлюбні документи підписують і наречений, і наречена. Але на цьому весіллі в Кабулі вони взагалі не бачилися протягом усієї церемонії.

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В Афганістані, який зараз контролюється і управляється талібами, відбулося весілля без нареченої. На церемонії, на якій довелося побувати британському тревел-блогеру Майлзу Рутледжу, були присутні тільки чоловіки. Наречена навіть не з'явилася, коли наречений отримував привітання і офіційно став чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Британей побував на весіллі високопоставленого таліба

На весіллі, що відбулося в Палаці одружень "Уран" на півночі Кабула, були присутні тисячі гостей, але воно було повністю ізольованим.

На відеозаписі, знятому Майлзом Рутледжем, зображений величезний білий зал, прикрашений золотим декором, повністю заповнений чоловіками за десятками столів.

Майлз розповів, що всі жінки перебували в іншому приміщенні і було приблизно стільки ж, скільки й чоловіків.

Блогера також запросили на ніках — невід'ємну частину ісламського весілля, на якому наречений і наречена підписують офіційний шлюбний контракт.

Хоча зазвичай контракт підписують і наречений, і наречена, цього разу таліби пішли іншим шляхом: дівчина контракт не підписувала, її взагалі не було на церемонії.

Замість цього чоловіки з родин нареченого і нареченої сиділи разом у закритій кімнаті і проходили офіційну процедуру від їхнього імені. Майлз зазначив, що нареченому подарували два авто і конверти з грошима. А гостям робили малюнки хною на руках. Поки гостей обсипали білим конфетті, наречений сидів на самоті на почесному місці.

Пригощали чоловіків пловом і пельменями з м'ясом, а запивали вони частування Pepsi. Відео різко обривається після того, як Рутледжу наказують припинити знімати решту урочистостей.

Майлз Рутледж — відомий дослідник і тревел-блогер. Раніше він їздив до Афганістану всього за день до падіння Кабула, коли таліби повалили уряд і повернули собі контроль над країною, у серпні 2021 року. Британській армії довелося переправляти Рутледжа повітрям у безпечне місце.

Майлз Рутледж на весіллі високопоставленого таліба в Кабулі Фото: Скриншот

У 2023 році під час чергового візиту в країну його заарештували таліби і він провів вісім місяців в афганській в'язниці.

Нагадаємо, після повернення Талібану до влади в серпні 2021 року жінки все частіше витісняються з суспільного життя. Їм заборонили здобувати середню освіту, обмежили працевлаштування та заблокували доступ до парків та інших громадських місць.

У жовтні 2024 року Талібан заборонив жінкам говорити з іншими жінками, а також їм не можна співати і говорити з чоловіками. Вголос читати Коран також не дозволяється.

Одностатеві стосунки, як і раніше, караються тривалими термінами тюремного ув'язнення, а закидання камінням стало звичайним покаранням за "моральні злочини".