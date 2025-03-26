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Мир

Ружье мира времен Холодной войны: в США продают подарок Хрущева

ружье подарок хрущева, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, сша, ссср
Фото: ТАСС | Никита Хрущев на приеме в Белом доме

Ружье Никита Хрущев преподнес тогдашнему министру обороны США в знак мира. Но через три года мир оказался на грани ядерной войны.

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В США на аукцион выставили уникальное оружие. Охотничье ружье с золотыми украшениями было подарком советского генсека Никиты Хрущева министру обороны США Нилу МакЭлрою в 1959 году и должно было продемонстрировать готовность к мирному сосуществованию СССР и Соединенных Штатов. Однако вскоре начался Карибский кризис. Об этом пишет Daily Mail.

Изысканное двуствольное ружье было одним из двух, переданных советским диктатором во время его беспрецедентного государственного визита в Америку в сентябре 1959 года. Второе Хрущев презентовал президенту Дуайту Эйзенхауэру.

ружье подарок хрущева, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, сша, ссср Fullscreen
Хрущев подарил ружья президенту США и министру обороны
Фото: Raab Collection

В ходе своего 12-дневного визита Хрущев заявил о своем желании "достичь лучших отношений между нашими двумя странами и содействовать миру во всем мире".

Поблагодарив Хрущева, МакЭлрой назвал ружье "красивым" и выразил надежду, что "огнестрельное оружие, которое будет использоваться в будущем нашими двумя странами, не должно быть длиннее этого ружья ради сохранения мира во всем мире".

Однако три года спустя, в октябре 1962 года, решение Хрущева разместить советские ракеты на Кубе поставило мир на грань ядерного конфликта, что стало известно как Карибский кризис.

Ружье, которое, как сообщается, находится в идеальном состоянии, продается через американского дилера Raab Collection за 125 000 долларов США. Изготовлено оно было в Ижевске и украшено охотничьими сценками на золотых пластинах.

ружье подарок хрущева, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, сша, ссср Fullscreen
Фото: Raab Collection
ружье подарок хрущева, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, сша, ссср Fullscreen
Фото: Raab Collection
ружье подарок хрущева, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, сша, ссср Fullscreen
Фото: Raab Collection
ружье подарок хрущева, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, сша, ссср Fullscreen
Фото: Raab Collection
ружье подарок хрущева, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, сша, ссср
ружье подарок хрущева, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, сша, ссср
ружье подарок хрущева, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, сша, ссср
ружье подарок хрущева, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, сша, ссср

Натан Рааб, президент коллекции Рааба, сказал: "Это замечательное открытие и прекрасный артефакт из решающего момента в истории великих держав 20-го века".

Поездка Хрущева стала первым случаем, когда глава советского государства получил приглашение в Белый дом. Это произошло всего через несколько недель после визита вице-президента США Ричарда Никсона в Москву.

Хрущев, кроме ружей, привез в США свою жену Нину, дочерей Юлию и Раду, сына Сергей и зятя Алексея, и подарил водку и матрешки.

А президент Эйзенхауэр дал государственный ужин в Белом доме, в то время как Хрущев и его семья совершили поездку по стране.

Что такое Карибский кризис

Хотя после успешного визита Хрущева возникло много оптимизма относительно улучшения дипломатических отношений, в следующем году прогресс пошел на спад.

никита хрущев сша Fullscreen
Никита Хрущев в США
Фото: ТАСС

1 мая 1960 года советские войска сбили американский самолет-разведчик U2, что еще больше обострило напряженность.

Преемник Эйзенхауэра на посту президента Джон Ф. Кеннеди находился в Белом доме, когда два года спустя разразился Карибский кризис, который поставил мир как никогда близко к ядерной войне.

После провалившейся попытки Америки свергнуть Фиделя Кастро кубинский лидер разрешил Советскому Союзу разместить ядерные ракеты на Кубе, поместив боеголовки в зону легкого поражения большей части территории США.

Президент Джон Ф. Кеннеди сообщил американцам в телевизионном эфире 22 октября 1962 года, что в ответ США установят блокаду вокруг острова, чтобы заставить Кастро и Хрущева убрать ракеты.

24 октября 1962 года наступил еще один ключевой момент, когда советские корабли, направлявшиеся на Кубу, приблизились к линии американских судов, обеспечивающих блокаду. Попытка прорвать блокаду, скорее всего, привела бы к военному противостоянию, но советские корабли отступили.

Карибский кризис

35-летний пилот сбитого самолета, майор Рудольф Андерсон, считается единственной боевой жертвой США в Карибском кризисе.

На протяжении всего напряженного противостояния Хрущев и Кеннеди поддерживали связь, чтобы попытаться избежать любой военной эскалации между двумя сверхдержавами. В итоге СССР согласились вывести свои ракеты в обмен на обещание Америки не вторгаться на Кубу. США также тайно пообещали убрать устаревшие ракеты из Турции. Обе стороны заявили о победе, чтобы придать кризису позитивный пиар-характер.

Напомним, 28 января 2025 года ученые обновили часы Судного дня. В 2023 году стрелки перевели вперед сразу на 10 секунд, в прошлом году оставили на месте, а в 2025-м перевели еще на одну секунду — ближе к катастрофе, чем когда-либо в истории.