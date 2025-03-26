Ружье мира времен Холодной войны: в США продают подарок Хрущева

Ружье Никита Хрущев преподнес тогдашнему министру обороны США в знак мира. Но через три года мир оказался на грани ядерной войны.

Related video

В США на аукцион выставили уникальное оружие. Охотничье ружье с золотыми украшениями было подарком советского генсека Никиты Хрущева министру обороны США Нилу МакЭлрою в 1959 году и должно было продемонстрировать готовность к мирному сосуществованию СССР и Соединенных Штатов. Однако вскоре начался Карибский кризис. Об этом пишет Daily Mail.

Изысканное двуствольное ружье было одним из двух, переданных советским диктатором во время его беспрецедентного государственного визита в Америку в сентябре 1959 года. Второе Хрущев презентовал президенту Дуайту Эйзенхауэру.

Хрущев подарил ружья президенту США и министру обороны Фото: Raab Collection

В ходе своего 12-дневного визита Хрущев заявил о своем желании "достичь лучших отношений между нашими двумя странами и содействовать миру во всем мире".

Поблагодарив Хрущева, МакЭлрой назвал ружье "красивым" и выразил надежду, что "огнестрельное оружие, которое будет использоваться в будущем нашими двумя странами, не должно быть длиннее этого ружья ради сохранения мира во всем мире".

Однако три года спустя, в октябре 1962 года, решение Хрущева разместить советские ракеты на Кубе поставило мир на грань ядерного конфликта, что стало известно как Карибский кризис.

Ружье, которое, как сообщается, находится в идеальном состоянии, продается через американского дилера Raab Collection за 125 000 долларов США. Изготовлено оно было в Ижевске и украшено охотничьими сценками на золотых пластинах.

Фото: Raab Collection Фото: Raab Collection Фото: Raab Collection Фото: Raab Collection

Натан Рааб, президент коллекции Рааба, сказал: "Это замечательное открытие и прекрасный артефакт из решающего момента в истории великих держав 20-го века".

Поездка Хрущева стала первым случаем, когда глава советского государства получил приглашение в Белый дом. Это произошло всего через несколько недель после визита вице-президента США Ричарда Никсона в Москву.

Хрущев, кроме ружей, привез в США свою жену Нину, дочерей Юлию и Раду, сына Сергей и зятя Алексея, и подарил водку и матрешки.

А президент Эйзенхауэр дал государственный ужин в Белом доме, в то время как Хрущев и его семья совершили поездку по стране.

Что такое Карибский кризис

Хотя после успешного визита Хрущева возникло много оптимизма относительно улучшения дипломатических отношений, в следующем году прогресс пошел на спад.

Никита Хрущев в США Фото: ТАСС

1 мая 1960 года советские войска сбили американский самолет-разведчик U2, что еще больше обострило напряженность.

Преемник Эйзенхауэра на посту президента Джон Ф. Кеннеди находился в Белом доме, когда два года спустя разразился Карибский кризис, который поставил мир как никогда близко к ядерной войне.

После провалившейся попытки Америки свергнуть Фиделя Кастро кубинский лидер разрешил Советскому Союзу разместить ядерные ракеты на Кубе, поместив боеголовки в зону легкого поражения большей части территории США.

Президент Джон Ф. Кеннеди сообщил американцам в телевизионном эфире 22 октября 1962 года, что в ответ США установят блокаду вокруг острова, чтобы заставить Кастро и Хрущева убрать ракеты.

24 октября 1962 года наступил еще один ключевой момент, когда советские корабли, направлявшиеся на Кубу, приблизились к линии американских судов, обеспечивающих блокаду. Попытка прорвать блокаду, скорее всего, привела бы к военному противостоянию, но советские корабли отступили.

Карибский кризис

35-летний пилот сбитого самолета, майор Рудольф Андерсон, считается единственной боевой жертвой США в Карибском кризисе.

На протяжении всего напряженного противостояния Хрущев и Кеннеди поддерживали связь, чтобы попытаться избежать любой военной эскалации между двумя сверхдержавами. В итоге СССР согласились вывести свои ракеты в обмен на обещание Америки не вторгаться на Кубу. США также тайно пообещали убрать устаревшие ракеты из Турции. Обе стороны заявили о победе, чтобы придать кризису позитивный пиар-характер.

Напомним, 28 января 2025 года ученые обновили часы Судного дня. В 2023 году стрелки перевели вперед сразу на 10 секунд, в прошлом году оставили на месте, а в 2025-м перевели еще на одну секунду — ближе к катастрофе, чем когда-либо в истории.