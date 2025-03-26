Рушниця миру часів Холодної війни: у США продають подарунок Хрущова

Рушницю Микита Хрущов підніс тодішньому міністру оборони США на знак миру. Але через три роки світ опинився на межі ядерної війни.

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У США на аукціон виставили унікальну зброю. Мисливська рушниця із золотими прикрасами була подарунком радянського генсека Микити Хрущова міністру оборони США Нілу Макелрою 1959 року і мала продемонструвати готовність до мирного співіснування СРСР і Сполучених Штатів. Однак незабаром почалася Карибська криза. Про це пише Daily Mail.

Вишукана двоствольна рушниця була однією з двох, переданих радянським диктатором під час його безпрецедентного державного візиту до Америки у вересні 1959 року. Другу Хрущов презентував президенту Дуайту Ейзенхауеру.

Хрущов подарував рушниці президенту США і міністру оборони Фото: Raab Collection

Під час свого 12-денного візиту Хрущов заявив про своє бажання "досягти найкращих відносин між нашими двома країнами і сприяти миру в усьому світі".

Подякувавши Хрущову, Макелрой назвав рушницю "красивою" і висловив сподівання, що "вогнепальна зброя, яку використовуватимуть у майбутньому наші дві країни, не повинна бути довшою за цю рушницю заради збереження миру в усьому світі".

Однак три роки по тому, у жовтні 1962 року, рішення Хрущова розмістити радянські ракети на Кубі поставило світ на межу ядерного конфлікту, що стало відомо як Карибська криза.

Рушницю, яка, як повідомляється, перебуває в ідеальному стані, продають через американського дилера Raab Collection за 125 000 доларів США. Виготовлена вона була в Іжевську і прикрашена мисливськими сценками на золотих пластинах.

Фото: Raab Collection Фото: Raab Collection Фото: Raab Collection Фото: Raab Collection

Натан Рааб, президент колекції Рааба, сказав: "Це чудове відкриття і прекрасний артефакт із вирішального моменту в історії великих держав 20-го століття".

Поїздка Хрущова стала першим випадком, коли глава радянської держави отримав запрошення до Білого дому. Це сталося всього за кілька тижнів після візиту віцепрезидента США Річарда Ніксона до Москви.

Хрущов, окрім рушниць, привіз до США свою дружину Ніну, доньок Юлію і Раду, сина Сергія і зятя Олексія, і подарував горілку і матрьошки.

А президент Ейзенхауер дав державну вечерю в Білому домі, у той час як Хрущов і його сім'я здійснили поїздку країною.

Що таке Карибська криза

Хоча після успішного візиту Хрущова виникло багато оптимізму щодо поліпшення дипломатичних відносин, наступного року прогрес пішов на спад.

Микита Хрущов у США Фото: ТАСС

1 травня 1960 року радянські війська збили американський літак-розвідник U2, що ще більше загострило напруженість.

Наступник Ейзенхауера на посаді президента Джон Ф. Кеннеді перебував у Білому домі, коли два роки потому вибухнула Карибська криза, яка поставила світ як ніколи близько до ядерної війни.

Після проваленої спроби Америки повалити Фіделя Кастро кубинський лідер дозволив Радянському Союзу розмістити ядерні ракети на Кубі, помістивши боєголовки в зону легкого ураження більшої частини території США.

Президент Джон Ф. Кеннеді повідомив американцям у телевізійному ефірі 22 жовтня 1962 року, що у відповідь США встановлять блокаду навколо острова, щоб змусити Кастро і Хрущова прибрати ракети.

24 жовтня 1962 року настав ще один ключовий момент, коли радянські кораблі, що прямували на Кубу, наблизилися до лінії американських суден, що забезпечують блокаду. Спроба прорвати блокаду, найімовірніше, призвела б до військового протистояння, але радянські кораблі відступили.

Карибська криза

35-річний пілот збитого літака, майор Рудольф Андерсон, вважається єдиною бойовою жертвою США в Карибській кризі.

Протягом усього напруженого протистояння Хрущов і Кеннеді підтримували зв'язок, щоб спробувати уникнути будь-якої військової ескалації між двома наддержавами. У підсумку СРСР погодилися вивести свої ракети в обмін на обіцянку Америки не вторгатися на Кубу. США також таємно пообіцяли прибрати застарілі ракети з Туреччини. Обидві сторони заявили про перемогу, щоб надати кризі позитивного піар-характеру.

Нагадаємо, 28 січня 2025 року вчені оновили годинник Судного дня. У 2023 році стрілки перевели вперед одразу на 10 секунд, торік залишили на місці, а у 2025-му перевели ще на одну секунду — ближче до катастрофи, ніж будь-коли в історії.