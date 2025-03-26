Стаи дронов летают над военными базами США: Пентагон до сих пор не знает чьи они

Дроны летали над авиабазами, арсеналами с ядерным оружием и даже полем для гольфа Дональда Трампа.

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Пентагон "озадачен" присутствием высокотехнологичных беспилотников, замеченных над ключевыми военными объектами США. При этом дроны продолжают летать над арсеналами с ядерным оружием. Обеспокоенность выразил сенатор Роджер Уикер, председатель Комитета по вооруженным силам, пишет Daily Mail.

Дроны были замечены над военными базами США

Сенатор заявил, что Пентагон по-прежнему "озадачен" роями дронов. И предположил, что это беспилотники-шпионы.

Где видели дроны в США

В декабре прошлого года на севере штата Нью-Джерси были замечены десятки загадочных беспилотников, которые летали ночью. Беспилотные летательные аппараты были замечены возле арсенала Пикатинни, военного научно-исследовательского и производственного объекта, а также над полем для гольфа президента Дональда Трампа в Бедминстере.

А 13 декабря авиабаза Райт-Паттерсон в Огайо закрыла свое воздушное пространство из-за аналогичной активности.

"Очевидно, что в этом есть аспект военной разведки", — сообщил сенатор Роджер Уикер. И заявил, что другие чиновники в Пентагоне согласны с тем, что это дроны-шпионы.

Дроны были замечены над военными базами США

"Я могу вам сказать, что я посвящен в секретные брифинги на самом высоком уровне. Я думаю, Пентагон и советники по национальной безопасности все еще пребывают в недоумении", — сообщил сенатор.

Еще один рой "малых беспилотных летательных аппаратов" был замечен над базами США за рубежом. Например, их видели над авиабазой ВВС США Лейкенхит в графстве Саффолк, Англия, в ноябре 2024 года и еще над двумя базами в Британии. А также над базами США в Германии.

Дронами могли управлять шпионы РФ

В прошлом месяце бывший министр безопасности Великобритании призвал провести "срочное расследование" активности беспилотников над авиабазами США в Англии после сообщений о том, что эти наблюдения связаны с Россией.

Необъяснимое вторжение дронов, по-видимому, было направлено на военные базы Америки по всему миру в прошлом году, и началось в октябре 2024 года с роя дронов над авиабазой Лэнгли в Вирджинии. Несколько самолетов F-22, размещенных в Лэнгли, пришлось переместить на близлежащую авиабазу для защиты.

Как показало февральское расследование, трое сезонных сборщиков фруктов, могли быть связаны с Кремлем и управлять дронами.

Бывший агент ФБР и военный аналитик Кен Грей предупредил, что угроза использования иностранными гражданами беспилотных технологий для шпионажа за США растет и вряд ли прекратится в ближайшее время. И он предупредил, что беспилотники любительского уровня можно модифицировать для перевозки опасных веществ или устройств, например, взрывчатых веществ.

В прошлом месяце главный генерал всех противовоздушных сил США и Канады выступил перед Конгрессом , чтобы выразить тревогу по поводу происхождения и цели появления роев беспилотников.

Генерал ВВС США Грегори М. Гийо, командующий NORTHCOM и NORAD, сообщил, что в прошлом году над военными объектами США было зафиксировано 350 случаев обнаружения беспилотников.

Напомним, ранее оказалось, что некоторые союзники США рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, в ответ на примирительный подход администрации президента США Дональда Трампа к России.