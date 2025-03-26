Зграї дронів літають над військовими базами США: Пентагон досі не знає чиї вони

Дрони літали над авіабазами, арсеналами з ядерною зброєю і навіть полем для гольфу Дональда Трампа.

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Пентагон "спантеличений" присутністю високотехнологічних безпілотників, помічених над ключовими військовими об'єктами США. При цьому дрони продовжують літати над арсеналами з ядерною зброєю. Занепокоєння висловив сенатор Роджер Вікер, голова Комітету зі збройних сил, пише Daily Mail.

Дрони були помічені над військовими базами США

Сенатор заявив, що Пентагон, як і раніше, "спантеличений" роями дронів. І припустив, що це безпілотники-шпигуни.

Де бачили дрони у США

У грудні минулого року на півночі штату Нью-Джерсі були помічені десятки загадкових безпілотників, які літали вночі. Безпілотні літальні апарати були помічені біля арсеналу Пікатінні, військового науково-дослідного і виробничого об'єкта, а також над полем для гольфу президента Дональда Трампа в Бедмінстері.

А 13 грудня авіабаза Райт-Паттерсон в Огайо закрила свій повітряний простір через аналогічну активність.

"Очевидно, що в цьому є аспект військової розвідки", — повідомив сенатор Роджер Вікер. І заявив, що інші чиновники в Пентагоні згодні з тим, що це дрони-шпигуни.

Дрони були помічені над військовими базами США

"Я можу вам сказати, що я посвячений у секретні брифінги на найвищому рівні. Я думаю, Пентагон і радники з національної безпеки все ще перебувають у подиві", — повідомив сенатор.

Ще один рій "малих безпілотних літальних апаратів" був помічений над базами США за кордоном. Наприклад, їх бачили над авіабазою ВПС США Лейкенхіт у графстві Саффолк, Англія, у листопаді 2024 року і ще над двома базами в Британії. А також над базами США в Німеччині.

Дронами могли керувати шпигуни РФ

Минулого місяця колишній міністр безпеки Великої Британії закликав провести "термінове розслідування" активності безпілотників над авіабазами США в Англії після повідомлень про те, що ці спостереження пов'язані з Росією.

Незрозуміле вторгнення дронів, мабуть, було спрямоване на військові бази Америки по всьому світу торік, і почалося в жовтні 2024 року з рою дронів над авіабазою Ленглі у Вірджинії. Кілька літаків F-22, розміщених у Ленглі, довелося перемістити на прилеглу авіабазу для захисту.

Як показало лютневе розслідування, троє сезонних збирачів фруктів, могли бути пов'язані з Кремлем і керувати дронами.

Колишній агент ФБР і військовий аналітик Кен Грей попередив, що загроза використання іноземними громадянами безпілотних технологій для шпигунства за США зростає і навряд чи припиниться найближчим часом. І він попередив, що безпілотники аматорського рівня можна модифікувати для перевезення небезпечних речовин або пристроїв, наприклад, вибухових речовин.

Минулого місяця головний генерал усіх протиповітряних сил США і Канади виступив перед Конгресом, щоб висловити тривогу з приводу походження і мети появи роїв безпілотників.

Генерал ВПС США Грегорі М. Гійо, командувач NORTHCOM і NORAD, повідомив, що минулого року над військовими об'єктами США було зафіксовано 350 випадків виявлення безпілотників.

Нагадаємо, раніше виявилося, що деякі союзники США розглядають можливість скорочення обсягу розвідданих, якими вони діляться з Вашингтоном, у відповідь на примирливий підхід адміністрації президента США Дональда Трампа до Росії.