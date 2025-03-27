Бункеры расположены в небольшом городке Златые Горы и были построены в 1930-х годах. Они находятся в 2 километрах от польской границы.

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Министерство обороны Чехии выставило на продажу несколько бункеров, которые расположены у границы с Польшей. Предлагается более 30 таких объектов недвижимости. Об этом сообщает Dziennik Zachodni.

Министерство обороны Чехии уже в пятый раз в этом году объявило о продаже "ненужной недвижимости".

В предложении в целом есть 34 объекта недвижимости на общую сумму более 23 миллионов чешских крон. При этом 22 объекта из них включены впервые.

Бункеры расположены в небольшом городке Златые Горы и были построены в 1930-х годах. Они находятся в 2 километрах от польской границы и их можно приобрести примерно за 60 тысяч гривен. В эту цену входит земельный участок под строением, а сами бункеры расположены в привлекательном туристическом и природном месте.

Бетонные бункеры были частью системы укреплений, предназначенных для защиты Чехословакии от агрессии соседних стран. Каждый бункер располагается на участке площадью 21 квадратный метр.

Напомним, что 21 марта сообщалось, что после налета украинских беспилотников на аэродром "Энгельс" снесло с лица земли половину бункеров с оружием ВС РФ. Склады занимали площадь более 18 га